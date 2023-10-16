Rusya'dan 'Bağımsız Filistin' vurgusu! Gazze uyarısı: Bölgesel bir savaşa evrilebilir
Rusya'dan Gazze'deki çatışmalara yönelik çok net bir uyarı daha geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Gazze'deki çatışma bölgesel bir savaşa evrilebilir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan paylaşımda 'Bağımsız Filistin' vurgusu yapılarak, "Rusya, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunu koruyacak." dendi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Moskova'ya davet edecek.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Gazze'deki çatışma bölgesel bir savaşa evrilebilir" ifadeleri kullanıldı.
"RUSYA BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLİYOR"
Rusya Devlet Başkanı Putin Gazze'de yaşananlarla ilgili yeni açıklamalarda bulunmuşu. Putin, ABD'nin Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesine tepki göstermiş "Rusya bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyor. ABD bölgeye donanmasını konuşlandırarak tansiyonu artırıyor. Çatışma bölgesinin genişletilmesinin ciddi sonuçları olur." demişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev'den aktarmıştı.
PUTIN'DEN KRİTİK TEMAS
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Moskova'ya davet edecek.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291'i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.
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