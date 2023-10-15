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Talep ABD'den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Talep ABD’den geldi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin ve İsrail hattındaki son gelişmeler ele alındı.

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