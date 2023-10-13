ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir araya geldi

Blinken, Filistinlilerin, İsraillilerin ve Batı Şeria'da yaşayan on binlerce Amerikalının menfaati için Gazze'deki durumu sakinleştirmeye çabalayan Abbas ve ekibine teşekkür ederek, ülkesinin Filistin yönetimi ve halkı ile güvenliği tesis etmek için işbirliğini sürdüreceği taahhüdünü yineledi.