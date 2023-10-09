ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımını sildi

Blinken sabah saatlerinde sosyal medya paylaşımını silerken, bakanlığın resmi sitesinden yaptığı açıklama ise duruyor.

CENTCOM DA SİLMİŞTİ

Geçen hafta ise ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye'ye ait bir İHA'nın ABD tarafından düşürülmesinin ardından yaptığı paylaşımı silmişti.

CENTCOM sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "bölgesel güvenlik ve istikrarı" tehdit eden faaliyetlere karşı olduklarını, meşru müdafaa hakkını kullanmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise olayın ardından yaptığı açıklamada, PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceğini bildirmişti.

CENTCOM'un daha sonra sosyal medya paylaşımını sildiği görüldü.