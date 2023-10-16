16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'tan Gazze'ye maddi yardım

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'tan Gazze'ye maddi yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
ABONE OL
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’tan Gazze’ye maddi yardım

Siyonist işgalci İsrail, mazlum Filistin halkı üzerinde büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Bu insanlık dışı tutuma bütün dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. O isimlerden biri olan Mısır milli takımı ve İngiliz Liverpool'un ünlü oyuncusu Muhammed Salah'ın, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için maddi bağışta bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak, konuyla ilgili bilgi verdi.

SALAH'TAN BAĞIŞ

"Muhammed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, Salah için bunun garipsenecek bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti.

MİKTAR AÇIKLANMADI

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.

SALAH, KATLİAMA SESSİZ KALDIĞI İÇİN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi.

Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

286 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

2 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ VEFAT ETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

11 GAZETECİ ÖLDÜ

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

BM’den korkutan Gazze açıklaması BM'DEN KORKUTAN GAZZE AÇIKLAMASI
A Haber görüntüledi! Ölüm yağdırmaya gidiyorlar A HABER GÖRÜNTÜLEDİ! ÖLÜM YAĞDIRMAYA GİDİYORLAR
10 günde yerle bir oldu! 10 GÜNDE YERLE BİR OLDU!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA