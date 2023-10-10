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BM'den kritik Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı hala kritik öneme sahip

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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BM’den kritik Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatı hala kritik öneme sahip

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz'den gıda ve tarım ürünleri ihracatının küresel gıda güvenliği için hala kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

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