İsrail’de Filistinliler katlediliyor! Bir günde 6 Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını proteste etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Han Yunus-İsrail sınırında toplanan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 4'üncü gününde gösterilere devam etti.