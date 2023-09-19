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Ermenistan'ta Paşinyan karşıtı muhalifler hükümet binalarını bastı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2023
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Ermenistan’ta Paşinyan karşıtı muhalifler hükümet binalarını bastı!

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası vatandaşlar, Erivan’da hükümet binasının bastı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, harekatın durdurulmasına yönelik talepleri yerine getirilene kadar büyükelçiliğe giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası bir grup Ermeni, Erivan'da hükümet binasının önünde toplandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbedede bazı göstericiler yaralandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİN GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Öte yandan, bir grup Ermeni protestocu da Rus Büyükelçiliğine yürüyerek, elçiliğin girişini kapattı.

Göstericiler, Karabağ bölgesinde yürütülen antiterör hareketinin durdurulmasına yönelik talepleri yerine getirilene kadar büyükelçiliğe giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdi.

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44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ'daki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

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