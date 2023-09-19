Ermenistan’ta Paşinyan karşıtı muhalifler hükümet binalarını bastı!

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DA ANAYASAL YAPIYI TESİS İÇİN BAŞLATTIĞI ANTİTERÖR TEDBİRLERİ

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ'daki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.