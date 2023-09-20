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Haberler Galeri A HABER AZERBAYCAN'DA | Karabağ'da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

A HABER AZERBAYCAN'DA | Karabağ'da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

Karabağ'da son durum ne? Bu sürece nasıl gelindi? Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunun kapsamı genişler mi? ABD Karabağ'da kimi destekliyor? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Azerbaycan'dan son gelişmeleri aktardı. Uzman isimler konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 10:53
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A HABER AZERBAYCAN’DA | Karabağ’da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

Karabağ'da Ermenilerin gerçekleştirdiği provokasyonların artması üzerine Azerbaycan, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek için antiterör operasyonu başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A HABER AZERBAYCAN’DA | Karabağ’da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

A HABER AZERBAYCAN'DA

Peki Karabağ'da bu sürece nasıl gelindi? Operasyon genişleyecek mi? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Azerbaycan'dan son gelişmeleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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A HABER AZERBAYCAN’DA | Karabağ’da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

HEDEFLER TEK TEK VURULUYOR

Operasyonun başlamasının üzerinden tam 21 saat geçti. Halihazırda operasyon devam ediyor.


A HABER AZERBAYCAN'DA | VİDEO İZLE

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A HABER AZERBAYCAN’DA | Karabağ’da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

Şu an itibariyle bir kara harekatının başlamadığını belirtelim. Havadan tespit edilen hedefler tek tek vuruluyor.

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A HABER AZERBAYCAN’DA | Karabağ’da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor

SİVİLLERİN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Önemli bir gelişme sabaha karşı yaşandı. Hankendi'den sivillerin tahliyesine başlandı. Uzun araç konvoyları halinde tahliyeler gerçekleşiyor.