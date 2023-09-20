20 Eylül 2023, Çarşamba
A HABER AZERBAYCAN'DA | Karabağ'da son dakika gelişmesi! Tahliye başladı... Hedefler tek tek vuruluyor
Karabağ'da son durum ne? Bu sürece nasıl gelindi? Azerbaycan'ın Karabağ operasyonunun kapsamı genişler mi? ABD Karabağ'da kimi destekliyor? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Azerbaycan'dan son gelişmeleri aktardı. Uzman isimler konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 20.09.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 10:53
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