Ukrayna ve Polonya arasında tahıl krizi! Zelenskiy’nin BM Genel Kurulundaki sözleri üzerine Ukrayna Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski'nin, Zelenskiy'nin AB'ye tahıl sevkiyatının engellenmesine ilişkin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrılan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Zvarych'e güçlü bir protesto ilettiği belirtildi.

"Çok taraflı forumlarda Polonya'ya baskı yapmak ya da uluslararası mahkemelere şikayette bulunmak, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için uygun yöntemler değildir." ifadesi kullanılan açıklamada, Polonya hükümetinin attığı adımların Polonyalı çiftçilerin çıkarlarını korumayı amaçladığı, ulusal hukuka, AB hukukuna ve uluslararası hukuka uygun olduğu, bu eylemlerin Polonya'ya karşı etkili olmayacağı kaydedildi.