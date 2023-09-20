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Ukrayna ve Polonya arasında tahıl krizi! Zelenskiy'nin BM Genel Kurulundaki sözleri üzerine Ukrayna Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Ukrayna ve Polonya arasında tahıl krizi! Zelenskiy’nin BM Genel Kurulundaki sözleri üzerine Ukrayna Büyükelçisi Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın en büyük destekçilerinden olan Polonya, Volodimir Zelenskiy'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmasının ardından Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Zelenskiy'in Polonya'nın, Ukrayna'dan tahıl ithalatına sınırlama getirmesini söylemiş ve BM zirvesinde Polonya’yı eleştirmişti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski'nin, Zelenskiy'nin AB'ye tahıl sevkiyatının engellenmesine ilişkin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrılan Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Zvarych'e güçlü bir protesto ilettiği belirtildi.

"Çok taraflı forumlarda Polonya'ya baskı yapmak ya da uluslararası mahkemelere şikayette bulunmak, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için uygun yöntemler değildir." ifadesi kullanılan açıklamada, Polonya hükümetinin attığı adımların Polonyalı çiftçilerin çıkarlarını korumayı amaçladığı, ulusal hukuka, AB hukukuna ve uluslararası hukuka uygun olduğu, bu eylemlerin Polonya'ya karşı etkili olmayacağı kaydedildi.

"TAHILDAN GERİLİM FİLMİ YAPTIKLARINI GÖRMEK ENDİŞE VERİCİ"

Zelenskiy, 19 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Avrupa'daki bazı dostlarımızın siyasi tiyatroda dayanışmayı nasıl oynadıklarını, tahıldan gerilim filmi yaptıklarını görmek endişe verici." diyerek Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın, Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına getirdiği kısıtlamalara göndermede bulunmuştu.

AB Komisyonu 15 Eylül'de Ukrayna'dan tahıl ve diğer tarım ürünlerinin tedarikine yönelik ambargoyu uzatmadı. Bunun ardından Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını tek taraflı olarak yasakladıklarını duyurdu.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından Polonya'ya Dünya Ticaret Örgütü nezdinde açılan davayı kabul etmediklerini belirterek, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum; eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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