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Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ABD'yi de tutuşturdu! Azerbaycan'a skandal çağrı

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan köşeye sıkışırken, ABD'den skandal bir çağrı geldi. Bakü'ye "ateşkes" çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD, Azerbaycan'ın eylemlerinden endişe duyuyor ve bu eylemleri derhal durdurmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 09:05
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Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu ABD’yi de tutuşturdu! Azerbaycan’a skandal çağrı

Dün, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrasında ABD'den skandal bir çağrı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

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Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu ABD’yi de tutuşturdu! Azerbaycan’a skandal çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu ABD’yi de tutuşturdu! Azerbaycan’a skandal çağrı

Açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile görüşmesinde 'askeri faaliyetlerin' acilen durdurulması ve itidal çağrısı yaptı.

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Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu ABD’yi de tutuşturdu! Azerbaycan’a skandal çağrı

Askeri bir çözümün mümkün olmadığına işaret eden Blinken, Bakü'ye, Karabağ'daki Ermenilerle sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çağrıda bulundu.

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Azerbaycan’ın Karabağ operasyonu ABD’yi de tutuşturdu! Azerbaycan’a skandal çağrı

Blinken, "ABD, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri eylemlerinden derin endişe duymaktadır ve Azerbaycan'ı bu eylemlerini derhal durdurmaya çağırıyor. Bu eylemler Dağlık Karabağ'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor ve barış umutlarını baltalıyor" dedi.