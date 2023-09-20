20 Eylül 2023, Çarşamba
Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu ABD'yi de tutuşturdu! Azerbaycan'a skandal çağrı
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan köşeye sıkışırken, ABD'den skandal bir çağrı geldi. Bakü'ye "ateşkes" çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "ABD, Azerbaycan'ın eylemlerinden endişe duyuyor ve bu eylemleri derhal durdurmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.09.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 09:05
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