Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırılar BM'de gündeme geliyor! "Hem toplumlar içinde hem de ülkeler arasında bölünmeye neden oldu"

Oturuma BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ile diğer ülkelerin ve BM kurumlarının temsilcileri katıldı.

Balek, oturum kapsamında gündeme gelecek konular ve teknik detaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komiser Türk, İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumunun açılış konuşmasında, dünyanın her yerinde insanların makul bir yaşam standardı istediğini ve buna haklarının olduğunu belirtti.

Türk, insanların gıdaya erişim, uygun maliyetli tıbbi bakım, eğitim ve fırsat eşitliği, temiz çevre ile kaynakların adil paylaşımı neticesinde iyi bir ekonomik durum gibi haklı beklentilerinin olduğunu vurguladı.

"İnsanlar, tüm bunların sağlanması için kararlara aktif ve anlamlı katılım ile onların taleplerine hizmet eden hükümetler istiyor." diyen Türk, zaman zaman insanların bu haklardan mahrum bırakıldığını ve adil olmayan gelişmeler altında ezildiklerini ifade etti.

"KUR'AN-I KERİM YAKMA OLAYLARI, TOPLUMLAR İÇİNDE VE ÜLKELER ARASINDA BÖLÜNMEYE NEDEN OLDU"

Türk, "Adaletsizlik, yoksulluk, sömürü ve baskı, gerilimlere, çatışmalara, yerinden edilmeye ve daha fazla sefalete yol açan şikayetlerin nedenidir. İklim değişikliği milyonlarca insanı açlığa itiyor, umutları, fırsatları, evleri ve hayatları yıkıyor. Son aylarda bu konudaki acil uyarılar, tüm dünyada tekrar tekrar ölümcül gerçekler haline geldi." dedi.