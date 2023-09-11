Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Kremlin doğruladı: Kim Jong-un Rusya’ya geliyor

KİM'İN BABASI DA HEP TRENLE YOLCULUK EDİYORDU

Kim'den önce Kuzey Kore lideri olan babası Kim Jong-il de uçak fobisi nedeniyle 17 yıllık görev süresince hep trenle seyahat etmişti.

Çin ve Rusya yolculuklarını trenle yapan baba Kim, 2011'de yine bir tren yolculuğunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.