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Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Kremlin doğruladı: Kim Jong-un Rusya'ya geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Kremlin doğruladı: Kim Jong-un Rusya’ya geliyor

Son dakika haberi | Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya lideri Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya bir ziyaret düzenleyeceği açıklandı. Kuzey Kore ve Kremlin kaynakları ziyareti doğruladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gideceği açıklandı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim "yakın zamanda" Rusya'yı ziyaret edecek.

Yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim, Putin ile görüşecek.

KİM'İN TRENİNİN YOLA ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Öte yandan Yonhap'ın üst düzey bir Güney Koreli hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kim Jong-un'u taşıyan tren yola çıktı.

Yetkili, "İstihbarat yetkililerin, Kim Jong-un'u taşıyan trenin Vladivostok'a doğru yola çıktığını tespit ettiğini biliyorum." dedi.

Başka bir üst düzey yetkili ise "Kim Jong-un Pyongyang'dan uzaklaşıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim'in, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.

KREMLİN DOĞRULADI
Kremlin'den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ifade edildi.
Kremlin, açıklamasında, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacak" denildi.

KİM'İN BABASI DA HEP TRENLE YOLCULUK EDİYORDU
Kim'den önce Kuzey Kore lideri olan babası Kim Jong-il de uçak fobisi nedeniyle 17 yıllık görev süresince hep trenle seyahat etmişti.

Çin ve Rusya yolculuklarını trenle yapan baba Kim, 2011'de yine bir tren yolculuğunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.

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