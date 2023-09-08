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New York'ta Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Türkevi güvenlik görevlileri müdahale etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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New York’ta Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Türkevi güvenlik görevlileri müdahale etti

ABD'de Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu'nun önüne gelen bir kişi Kur’an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeledi. Türkevi güvenlik görevlileri şahsa hızla müdahale ederken o anların görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar....

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