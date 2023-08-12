Hadsizliklerin ardı arkası kesilmiyor! İslam düşmanı Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yeni saldırı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi. Grup, daha sonra Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
HADSİZLİKLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.
Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE YENİ HAİNLİK
Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi.
İslam karşıtı ve ırkçı "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun bir üyesi, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Grup, daha sonra Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan gruptakiler, bu anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı?
- AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- Emekli 2024 maaş zam oranı değişti! 7.500 TL maaş alana en düşük 10.000 TL MAAŞ! Kuruşu kuruşuna SSK, BAĞ-KUR yeni maaşlar...
- Fenerbahçe adaya kamp kurdu! Bu kez Manchester City'nin yıldızı geliyor! 32 milyon Euro bonservis...
- Üniversiteler ne zaman, hangi ayda açılacak? Üniversiteler Eylül ayında açılacak mı?
- EYT'linin maaş takvim çizelgesi çıktı! Maaş ve ikramiyeler toplu ödeniyor! 1996 - 1997 -1998 - 1999 ve öncesinde sigortalıya SGK tablosu...
- Emekliye hafta sonu müjdesi geldi! SSK, BAĞKUR, 4C emeklisi hepsini kapsıyor! 7.500 - 8.000 - 9.000 - 10.000 TL ek ödeme...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı son dakika? Orta hasarlı binalara ne olacak, açıklama geldi mi?
- Altın için kritik seviyeyi açıkladı: "Alım fırsatı doğabilir" Yatırımcının güvenilir limanında ters rüzgar! Gram, çeyrek, ONS altın fiyatları...
- Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! TCKN 0,2,4,6,7,8 olanlar dikkat! Ağustos ayı aile destek, evde bakım...
- YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? ÖSYM YKS ek yerleştirme tercihleri hangi tarihte başlar?