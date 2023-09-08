Charlie Hebdo'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! İslam düşmanlığından sınır tanımıyorlar...
Avrupa'da özellikle İsveç ve Danirmarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik sistematik saldırılar artarken geçmişte Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'i de hedef alan Fransız Dergi Charlie Hebdo da yeni sayısındaki kapağı ile bu sefer de Kur'an-ı Kerim'e saldırdı. Derginin kapağında kutsal kitabımızla açıkça alay edildi.
AVRUPA'DA KUR'AN-I KERİM'E SİSTEMATİK SALDIRILARI ARTIYOR
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
ÜST ÜSTE SALDIRILAR
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
MOMİKA'YI ENGELLEMEYE ÇALIŞAN KİŞİLER GÖZALTINDA
Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.
FRANSIZ DERGİ CHARLIE HEBDO'DAN ALÇAK KAPAK: İSLAM DÜŞMANLIĞINDA YENİ BOYUT
Salwan Momika ve diğer İslam düşmanı grupların provokatif saldırıları halen sürerken, Fransız dergi Charli Hebdo da alçak bir kapak yayınladı. Yeni sayısında Müslümanlara düşmanlığını gözler önüne seren dergi, "Kuran'ı yakmayı bırakın... Okuyun, çok eğlenceli!" başlığını öne çıkardı.
Fransız derginin skandal kapağına sosyal medyadan yoğun tepki gösterildi.
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