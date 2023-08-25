Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına Türk Dışişleri Bakanlığından kınama!

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi sonrası; Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18, 21, 22, 23 ve 24 Ağustos'ta bakanlığa çağrılmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; saldırıların bugün de tekrar etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha bakanlığa çağrıldı ve alçak eylem kınandı.