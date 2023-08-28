İsveç'in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor! Kalp hastası Pakistanlıya polis müdahalesi! Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı çıktı
İsveç’in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahelesi ile karşı karşıya kaldı. Kalp hastası Pakistanlı Malik Shahza'yı polisler kolundan tutup sürükleyerek alandan uzaklaştırdı ve gözaltına aldı. Shahza, “İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını gözyaşları içinde engellemeye çalıştığı sırada polis müdahalesine maruz kalan Pakistanlı Malik Shahza, bu saldırıların uykularını kaçırdığını söyledi.
Pakistanlı Shahza, Irak asıllı Salman Momika'nın Pakistan Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.
"POLİS NEDEN BUNA İZİN VERİYOR?"
Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi.
Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.
Shahza, serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.
"İSVEÇ İÇİN İYİ DEĞİL"
Kalp hastası Shahza, "Momika'ya neden Kur'an-ı Kerim yaktığını sordum. Bunun iyi bir şey olmadığını söyledim ve Kur'an'ı yakmasını durdurmasını istedim. İsveçli politikacıların Kur'an yakılmasını durdurması lazım. Bütün dünyadan tepkiler geliyor ve bu İsveç için iyi değil." diye konuştu.
Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.
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