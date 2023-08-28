İsveç’in kendini bilmezliği bitmek bilmiyor! Kalp hastası Pakistanlıya polis müdahalesi! Kur’an-ı Kerim yakılmasına karşı çıktı

"POLİS NEDEN BUNA İZİN VERİYOR?"

Shahza, güvenlik şeridinin arkasından Momika'ya bağırarak, "Lütfen Kur'an-ı yakma, yaptığın iyi bir şey değil, ben kendimi iyi hissetmiyorum, uyuyamıyorum. Bypass ameliyatı olmuş bir kişiyim. Neden Kur'an yakmaya devam ediyorsun. Sen benim evim sayılan Pakistan Büyükelçiliği önüne kadar gelip neden Kur'an yakıyorsun. Ben hastayım, uyuyamıyorum, lütfen buna son verin. Polis neden buna izin veriyor?" dedi.

Bunun üzerine polis tarafından susturularak bölgeden uzaklaştırılan Shahza, kısa bir süre gözaltına alındı.

Shahza, serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim'e saldırıların sağlığını bozduğunu söyledi.