ABD’deki FETÖ üyeleri panikte! Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in iade endişesi başladı

ŞİMŞEK, UZUN BİR SUSKUNLUĞUN ARDINDAN DÖNMEZ'İN İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

ABD'de, Gülen'e en yakın isimler arasında maddi konular ve 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden yaşanan tartışma sonucu örgütteki ayrışma iyice netleşirken, Gülen'in "sır küpü" Cevdet Türkyolu tarafından darbedildiği ileri sürülen Osman Şimşek, darbe girişiminin 7. yılında ilk kez bu konularda açıklamalarda bulunuyor.

Osman Şimşek, söz konusu açıklamalarıyla FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önce sosyal medya mecralarında dile getirdiği iddiaları da doğrulamış oldu.

Örgüt tabanının kendisine "Mehdi" ve kutupların kutbu anlamında "Kutb-ul Aktab" gibi yakıştırmalar yaptığı Gülen'in "her şeyi bilemeyeceği, fikirlerinin başkaları tarafından yönlendirilebileceği" Şimşek'in açıklamasıyla, en yüksek seviyeden bir örgüt üyesinin ağzından dile getirilmiş oldu.