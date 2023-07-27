ABD'deki FETÖ üyeleri panikte! Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in iade endişesi başladı
15 Temmuz 2016'daki kalleş darbe girişimi ile milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı, seçilmiş hükümeti hedef alan ve Türkiye’yi karanlığa sürüklemeye çalışan FETÖ'cü kalleşlerde şimdilerde yeni bir panik baş gösterdi. ABD'ye kaçan ve orada yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin kendi aralarındaki kavgalar sırasında sosyal medyada paylaştıkları itiraf niteliğindeki bilgiler, örgüt içinde elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesinin önünü açabileceği tartışmasını başlattı.
Eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi olan FETÖ'cü Önder Aytaç, 25 yıldır Fetullah Gülen'in yanında yer alan ve örgütün önde gelen isimlerinden Osman Şimşek'in sosyal medya videosunda yaptığı açıklamalara karşılık bu tarz ifadelerin delil olarak gösterilip "Gülen'in iadesine uzanabilecek bir süreci" tetikleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.
(FOTOĞRAFTA: FETÖ'cü Önder Aytaç)
FETÖ'nün kritik isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığının "kırmızı" listesinde adı yer alan Aytaç, Şimşek'in yaklaşık iki hafta önce 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
ABD'ye firar eden Aytaç, Şimşek'in iftiralarının, eski Zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önce 35-40 bölümlük bir yazı dizisiyle anlattığı örgüt içi kavgaların "birinci elden doğruluğunu" ispat etmekten başka bir işe yaramadığını savundu.
(FOTOĞRAFTA: Firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez)
FETÖ firarisi Aytaç, Gülen'in, 2015'te Pensilvanya'daki örgüt kampına yerleşen Mehmet Değerli isimli örgüt üyesince "kandırıldığının ve darbeye ikna edildiğinin bizzat Osman Şimşek tarafından dile getirilmesinin" örgüte zarar vereceği değerlendirmesi yaptı.
Aytaç, Osman Şimşek'in, FETÖ elebaşı Gülen'in "dizinin dibinde yetişmiş biri" olduğunu savunurken, Şimşek'in itiraflarının örgüt tabanında tahmin edildiğinden çok daha büyük ve "olumsuz" sonuçlar doğurabileceği, Gülen'in manipüle edildiğinin bizzat talebesi Şimşek tarafından doğrulanmasının örgüt üyelerinin sözde fetva ve talimatlara güvenini sarsacağını ileri sürüyor.
(FOTOĞRAFTA: FETÖ'cü Osman Şimşek)
"GÜLEN GÜVENDE DEĞİL"
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilme ihtimalinin güçlenmesi durumunda örgüt içindeki bir yapının, Gülen'i hedef alabileceği ihtimalini dillendiren Aytaç, Gülen'in aslında şu an bulunduğu kampta "zannedildiği gibi güven içinde olmadığını" söyledi.
Aytaç, "Özellikle cemaatin üst düzey yönetici kitlesi, olası iadesi durumunda Hocaefendi'nin sessiz kalmasını sağlayacak girişimlerde de bulunabilir." sözleriyle de örgüt içindeki panik ve güvensizlik durumunun ulaştığı noktayı gözler önüne serdi.
ŞİMŞEK, UZUN BİR SUSKUNLUĞUN ARDINDAN DÖNMEZ'İN İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI
ABD'de, Gülen'e en yakın isimler arasında maddi konular ve 15 Temmuz darbe girişimi üzerinden yaşanan tartışma sonucu örgütteki ayrışma iyice netleşirken, Gülen'in "sır küpü" Cevdet Türkyolu tarafından darbedildiği ileri sürülen Osman Şimşek, darbe girişiminin 7. yılında ilk kez bu konularda açıklamalarda bulunuyor.
Osman Şimşek, söz konusu açıklamalarıyla FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önce sosyal medya mecralarında dile getirdiği iddiaları da doğrulamış oldu.
Örgüt tabanının kendisine "Mehdi" ve kutupların kutbu anlamında "Kutb-ul Aktab" gibi yakıştırmalar yaptığı Gülen'in "her şeyi bilemeyeceği, fikirlerinin başkaları tarafından yönlendirilebileceği" Şimşek'in açıklamasıyla, en yüksek seviyeden bir örgüt üyesinin ağzından dile getirilmiş oldu.
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