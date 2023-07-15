Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin 7. yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ve destekçilerine net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik." dedi. 15 Temmuz’un öncelikle kendilerine ve hükümete karşı yapıldığını anlatan Başkan Erdoğan, FETÖ ile dirsek temasında olan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklenerek “15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp Bakırköy Belesiyesi'ne götürdüler.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, 15 Temmuz'u anlayamayanların, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamayacağını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Stadyumu'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında çok önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"TÜRKİYE'NİN GERÇEK DOSTLARINA SELAM GÖNDERİYORUM"
Aziz milletim, sevgili İstanbullular, siyasi partilerin saygı değer genel başkanları, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım hürmetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde okudukları dualarla şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle müşerref kılsın. Darbecilere geçit vermeyen herkese şahsın milletim ve ailem adına sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerçek dostlarına selam gönderiyorum.
FETÖ VE DESTEKÇİLERİNE NET MESAJ: "NOT ETTİK!"
Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım, ailem, milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum. Biz şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse onların canlarına kast edenleri unutmamak bizim görevimizdir. Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, destek vererek odakları da hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15 -16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu çocukların katillerine kadeh kaldıranları unutmadık, unutmuyoruz.
Unutulan ihanetin de çok daha sinsi şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak ilan ettik. Her 15 Temmuz'da ülkemiz genelinde düzenlediğimiz çeşitli programlarla bugünü tarihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Onları unutmayacağız, unutturmayacağız.
"TÜRKİYE GEÇİLMEZ"
15 Temmuz'un 7.seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin geçilmez olduğunu çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Türkiye'nin geçilmez olduğunu çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu.
Unutmayın, burada Nene Hatunların fedakarlığı vardır. Onlar yılmadılar, şehadete yürüdüler. Ellerine bayraklarını almış hainlerine karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp omuz omuza verenleri unutamayız.
"TANKLARIN ARASINDAN FETÖ'CÜLER BAY BAY KEMAL'İ ALIP BAKIRKÖY BELESİYESİ'NE GÖTÜRDÜLER"
Ben sizlere inanıyorum, sizlerle beraber biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz.15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.15'te havalimanına gelen Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler Bay Bay Kemal'i alıp Bakırköy Belesiyesi'ne götürdüler. 15 Temmuz elbette öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Darbeci hainler canımıza kast edecek kadar gözlerini karartmışlardı. Benim korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi. Ülkemizin bağımsızlığıydı. Türkiye topyekün bir işgal girişimine maruz kaldı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SEMBOLLERİNİ HEDEF ALDILAR"
TBMM bombalandı, MİT Başkanlığımız, özel harekat başkanlığımız ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar. Milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü ordusuyla arasını açmayı hedeflediler. Benim milletim direndi, köprümüz işgal edilmedi, edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle tüm kirli senaryoları yırtıp attık. Devletimizi parçalatmayacağız dedik, ezanlarımızı susturmayacağız, şanlı bayramığımızı indirtmeyeceğiz dedik.
"15 TEMMUZ'U ANLAMAYAN ÇANAKKALE'Yİ ,SAKARYA'YI ANLAYAMAZ"
15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlamayan Çanakkale'yi , Sakarya'yı anlayamaz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.
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