Başkan Erdoğan’dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

"TÜRKİYE GEÇİLMEZ"

15 Temmuz'un 7.seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin geçilmez olduğunu çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Türkiye'nin geçilmez olduğunu çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu.