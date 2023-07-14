ABD’de 2 belediye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı

Belediye Başkanlığından "tanıma beyannamesini" teslim alan TASC Eş Başkanı Avukat Seyit Şahin, Başkan Bowser'ın 15 Temmuz'u resmen tanıması ve kutlama mesajı için teşekkür etti.

Şahin, yaptığı açıklamada, "ABD'de ilk kez bir devlet kurumunun bu özel günü tanıması çok önemli. 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nin milli birlik ve bütünlüğüne kastetme niyetiyle gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, milletimiz ve demokrasimiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.