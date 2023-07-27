BM’den dünyaya şoke eden sıcaklık uyarısı: Küresel ısınma bitti! Kaynama başladı

BM Genel Sekreteri Guterres, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda uyarılarda bulundu.

Temmuz ayının insanlık tarihinde kaydedilen en sıcak ay olduğunu vurgulayan Guterres, "İklim değişikliği artık burada ve korkutucu. Bu sadece başlangıç. Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi." şeklinde konuştu.

Guterres, tüm gezegen için çok zor ve felaket dolu bir yaz yaşandığına dikkati çekti.