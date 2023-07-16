Zekai Aksakallı’dan flaş 15 Temmuz açıklaması: FETÖ’nün kalleş darbe girişimi başarılı olsaydı...

Darbeyi önlemek için farklı noktalara asker gönderdiğini belirten Aksakallı, "Her noktada polisimizin üstün cesaretini, yardımlarını gördüm o gece. Polisimizin o geceki cesareti, kahramanlığı anlatılamaz. Müthiş bir dayanışma ve mücadeleydi." diye konuştu.

"15 TEMMUZ'DA FETÖ ÇETESİ BAŞARILI OLSAYDI..."

FETÖ'nün 15 Temmuz kalleş darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye'yi bekleyen çok vahim tabloyu da canlandıran Aksakallı, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da FETÖ çetesi başarılı olsaydı yetki devri üzerinden adımlar atılacaktı. Doğu ve Güneydoğu'nun PKK'ya terk edilmesi. Orada bağımsız, uydu devlet oluşturulması. Bu somut bilgi. NATO üyesi ülkelerinin vatandaşlarının 15 Temmuz ve sonrası süreçte can güvenliğini sağlamak iddiasıyla NATO'nun sürece müdahalesi için yapılan yoğun faaliyetler var. NATO içindeki FETÖ'cülerin de kışkırtmasıyla. Sonuçta şöyle bir planlanmış durum vardı. FETÖ'cü çetenin lideri gelecek belli bölgeleri kendi hakimiyet alanına çevirecek. FETÖ laiklik karşıtı örgüttür. Türkiye'de enteresandır laikliğin savunucuları FETÖ'cülerle iş birliği yapmaktan çekinmediler."