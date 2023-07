Afiye Sıddıki’ye ABD’de yapılan zulüm devam ediyor! İşkence zindanlarında Müslüman bir bilim kadını!

HER TÜRLÜ İŞKENCE VE ZULME MARUZ KALDI

ABD istihbaratı, asılsız ve delilsiz olarak onu el-Kaide ilişkisi ile itham ederek üç çocuğu ile birlikte ve Pakistan'dan izin alarak kaçırdı, 2003 Mart'ından bugüne kadar zindanda tutulan Afiye Sıddıki'ye akla gelecek her türlü işkence uygulandı.



New York'ta ilk mahkemeye çıktığında durumu içler acısı idi, yakalandığı sırada göğsünden yaralanmış doğru dürüst tedavi edilmemişti, böbreklerinden biri ve bağırsaklarından bir kısmı alınmıştı, ayakta duramıyordu, otururken de birilerine dayanıyordu, çok zayıf düşmüştü, vücudunda kanamalar görülüyordu.

Sıddıki'nin gördüğü işkencelerden biri şöyle anlatılıyor;



"KUR'AN-I KERİM'İ PARÇALAYIP ÜZERİNDE YÜRÜTMEK İSTEDİLER"

Kur'an-ı Kerim parçalanmış, sayfaları yere serilmiş ve kanları akarken üzerinden yürümesi istenmişti, maksat diğer mahkumlara, onun kanı ile kirlenmiş Kutsal Kitab'ı göstermekti.

Yakaladıklarında enjekte ettikleri bir ilaç ve sonraki işkenceler yüzünden psikolojisi altüst olan Afiye Sıddıki, kaybolan çocuklarının acısını da en derinden yaşıyor.



"PEYGAMBER EFENDİMİZİ RÜYAMDA GÖRÜYORUM"

Bir Ramazan günü telefonda kısıtlı bir süre annesiyle konuşma imkanı bulan Sıddıki şu ifadeleri kullandı;



Peygamberimiz'i (s.a.) sıkça rüyamda görüyorum. Bir keresinde beni Hz. Aişe'ye götürdü, "kızımızı yanına al" buyurdu.





2021'DE SALDIRIYA UĞRADI

Ağustos 2021'de ABD zindanlarında bulunan Afiye Sıddıki'den endişelendiren bir haber gelmişti. Fevziye Sıddıki'nin aktardığı bilgiye göre, Afiye Sıddıki hapishanede "bir başka mahkum tarafından" saldırıya uğradı.

Söz konusu mahkum, Sıddıki'ye elinde sıcak bir içecek bulunan kupayı fırlattı. Saldırı sonucunda Sıddıki'nin gözlerinin çevresinde ağır yanıklar oluştu ve kırılan kupa sebebiyle derin kesikler meydana geldi.

Avukatı, Afiye Sıddıki'nin kol ve bacaklarında da morluklar olduğunu bildirdi. Fevziye Sıddıki ise "Bu olay Afganistan'da değil ABD'de yaşandı." ifadesini kullandı.





AFİYE SIDDIKİ'NİN SESİ DUYULSUN

Gelinen bu noktada sırf ABD'nin çıkarlarına ters düşen çalışmalar yürüttüğü için 20 yılı aşkın bir süredir zindanda tutulan ümmetin bilim kadını Afiye Sıddıki'nin yardım çığlığını dünyaya duyurmak, kamuoyunu bilinçlendirerek harekete geçirmekte fayda var.



Sıddıki'nin ailesi daha önce "Türk halkının adalete bağlılığına inanıyorum. Onu kurtarma kampanyasını hep birlikte küresel bir harekete dönüştürelim. Afiye'nin meselesini tek bir kadının sorunu olarak değil, zulmün ve adaletsizliğin altını çizerek destek olmanızı alçakgönüllülükle rica ediyorum. Kız kardeşimiz için birleşir ve başarılı olursak ümmetin haysiyetini ve şerefini yükseltmiş oluruz" çağrısında bulunmuştu.