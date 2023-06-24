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Bakan Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü! Rusya'daki Wagner krizi ele alındı

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Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Bakan Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü! Rusya’daki Wagner krizi ele alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya’da baş gösteren Wagner ayaklanması ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

WAGNER AYAKLANMASI

Görüşmede, Rusya'daki son gelişmeler, Wagner krizi ve bölgesel meseleler ele alındı.

RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü

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