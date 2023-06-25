25 Haziran 2023, Pazar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı
Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in Putin yönetimine baş kaldırarak darbe girişiminde bulunması dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya lideri Putin 'sırtımızdan bıçaklandık' diyerek 25 bin adamıyla Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner'i vatana ihanetle suçlarken, dün akşam saatlerinde taraflar uzlaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rus paralı askerleri" olarak bilinen Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında yıllar önce bilgilendirmişti.
Giriş Tarihi: 25.06.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 08:31
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