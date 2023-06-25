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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in Putin yönetimine baş kaldırarak darbe girişiminde bulunması dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya lideri Putin 'sırtımızdan bıçaklandık' diyerek 25 bin adamıyla Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner'i vatana ihanetle suçlarken, dün akşam saatlerinde taraflar uzlaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rus paralı askerleri" olarak bilinen Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında yıllar önce bilgilendirmişti.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.06.2023 08:30 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 08:31
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rus paralı askerleri" olarak bilinen Wagner'in Libya, Suriye ve Afrika'daki çatışma bölgelerinde varlığını eleştirerek dünya kamuoyunu bu oluşum hakkında yıllar önce bilgilendirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı

Erdoğan 2019 yılında Libya'daki Wagner varlığından rahatsızlığını ifade etmiş, Türk yetkililer, defalarca Rus tarafını Wagner'e karşı uyarmıştı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı

FOTOĞRAF KARESİYLE AÇIKLAMIŞTI
Rusya'nın Ukrayna savaşı dahil olmak üzere kullandığı bir güç olan Wagner, ülkede silahlı isyan başlattı. Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı

Başkan Erdoğan, Şubat 2020'de Pakistan seyahati dönüşü uçakta gazetecilere Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rus Savunma Bakanı Gerasimov'un Wagner ile yakın ilişkisini bir fotoğraf karesi üzerinden şöyle anlatmıştı:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı! Wagner tehlikesini fotoğraf üzerinden anlatmıştı

"Hafter'in tarafında 2 bin 500 civarında Rusya'nın Wagner'i var. Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğerleriyle toplantı halinde fotoğrafı var. Öndeki Hafter. Şu daire içinde olan Sayın Putin'in çok samimi adamıdır. Bu adam Wagner'in başıdır. Yöneten budur. Şuradaki de Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dur. Hemen onun yanında da Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u görüyorsunuz. Bunlar şu anda Rusya'nın en üst düzey askeri noktadaki güvenlik kadrosudur. Şu anda Wagner'i de orada bunlar yönetiyor. Bunlarla iş yürüyor. Hala kalkıp diyorlar ki bizim orayla bu noktada ilişkimiz yok. Şu anda bizzat Rusya en üst düzeyde oradaki bu savaşı yönetiyor. Bir de Sudan'dan 5 bin civarında savaşçı var. Çad'dan gelenler var. Nereden bakarsanız bakın 10 bini aşkın şu anda dışarıdan gelmiş asker var."