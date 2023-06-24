Wagner konvoyu böyle vuruldu! Abdullah Ağar'dan A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Rusya açısından çok tehlikeli bir görüntü

Rusya'da neler oluyor? Wagner grubu nedir? Bölgede son durum ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Rus derin devletiyle Putin arasında bir dava olarak da algılanabilir." dedi.

Giriş Tarihi: 24.06.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 16:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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