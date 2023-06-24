Kılıçdaroğlu'nun kambur siyaseti sürüyor! 15 Temmuz'da kahve yudumlayıp 'kontrollü darbe' diyenden yeni skandal! Wagner ayaklanmasından siyaset devşirdi...
15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’daki Wagner ayaklanmasından bile siyasi bir çıkar devşirdi. Kılıçdaroğlu, "Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" diyerek kambur duruşunu bir kez daha göstermiş oldu. Yüzlerce vatandaşımızın can verdiği 15 Temmuz’u kahvesi eşliğinde TV karşısında takip eden Kılıçdaroğlu ‘kontrollü darbe’ diyerek FETÖ’cüleri de aklamayı ihmal etmemişti.
Rusya'da tehlikeli bir gerilim patlak verdi... Paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Putin'i ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak ayaklanma başlattı.
Gelişme üzerine Kremlin harekete geçti. Prigojin'e 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açıldı. Wagner üyelerine 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.
"KARŞILAŞTIĞIMIZ İHANETTİR, EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAĞIZ"
Rusya Devlet Başkanı Putin de yapılanın ihanet olduğunu belirterek, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.
RUSYA 'PLANLI DARBE' DEDİ
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, yaşananları 'planlı darbe' olarak yorumlayıp "Olayların gelişimi, isyanı organize edenlerin eylemlerinin aşamalı bir darbe planına tamamen uyduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU KRİZDEN PAY PEŞİNE DÜŞTÜ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya - Wagner krizi üzerinden siyaset devşirdi.
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yalab ve iftira temelli, algılarla dolu bir tweet paylaşan Kılıçdaroğlu, "Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun "Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" sözleri ise sahnelenen ikiyüzlü ve riyakar siyaseti bir kez daha açık etti.
15 TEMMUZ'A "KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞ, KAHVE YUDUMLAYARAK KEYİF YAPMIŞTI
Çünkü Bay Bay Kemal'in 15 Temmuz'u hedef alan sözleri, ve hain girişimi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak takip etmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.
CHP Genel Başkanı, darbe girişiminden birkaç ay sonra, 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında darbenin 'kontrollü' olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:
"Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor. "9.30'da darbe mi olur?" diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor"
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