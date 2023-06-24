Kılıçdaroğlu’nun kambur siyaseti sürüyor! 15 Temmuz’da kahve yudumlayıp ’kontrollü darbe’ diyenden yeni skandal! Wagner ayaklanmasından siyaset devşirdi...

KILIÇDAROĞLU KRİZDEN PAY PEŞİNE DÜŞTÜ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya - Wagner krizi üzerinden siyaset devşirdi.

Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yalab ve iftira temelli, algılarla dolu bir tweet paylaşan Kılıçdaroğlu, "Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" sözleri ise sahnelenen ikiyüzlü ve riyakar siyaseti bir kez daha açık etti.

15 TEMMUZ'A "KONTROLLÜ DARBE" DEMİŞ, KAHVE YUDUMLAYARAK KEYİF YAPMIŞTI

Çünkü Bay Bay Kemal'in 15 Temmuz'u hedef alan sözleri, ve hain girişimi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak takip etmesi hala hafızalardaki yerini koruyor.

CHP Genel Başkanı, darbe girişiminden birkaç ay sonra, 2017 yılında katıldığı bir canlı yayında darbenin 'kontrollü' olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor. "9.30'da darbe mi olur?" diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor"