Rusya ile Wagner krizinin 1 günlük şifreleri! Rus siyaset bilimci Sergey Markov A Haber’de kritik yorumlarda bulundu

Mayıs ayı başında birliklerini Bakhmut'tan çekeceği tehdidini savuran Prigozhin, daha sonra beklendiği gibi geri adım attı.

Tansiyon kısa süreli düşse de Putin'in Haziran ayı ortasında verdiği emir her şeyi değiştirdi, Prigozhin Kremlin'in emrine uymayacağını duyurdu.

Ancak hiç kimse, 23 Haziran'ı 24 Haziran'a bağlayan gece Rusya'da yaşanacakları tahmin bile edemezdi. Rusya'da modern zamanların en sıra dışı gelişmelerini A Haber canlı yayınla aktardı.

Rusya'yı sarsan olayda 1 günün şifrelerini Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov A Haber'e yaptığı özel açıklamalar ile yorumladı:

Bence çok pozitif bir gelişme oldu bir anlaşmaya varıldı. Çünkü bu akşam büyük bir savaş bekleniyordu. Çünkü Wagner Moskova'ya doğru ilerliyordu. Gece yarısı büyük bir kavga bekleniyordu. Bildiğiniz üzere bugün Moskova'dan hiçbir yere uçak kalkmadı. Bu tabii ki son derece tehlikeliydi.

Putin muhtemelen bir karar aldı. Böyle bir şeyin tekrar gerçekleşmemesi için. Sadece Prigozhin değil çünkü Wagner grubu küresel dünyada en özel ordu olarak görülüyor. Aynı zamanda şunu da eklemeliyim burada Prigozhin'in kendisi değil ordunun büyük bir kısmı da bu fikirleri destekledi.

Prigozhin'i kişisel olarak tanıyorum, kendisi insanları öldürmeyi seviyor.

Bundan sonra Prigozhin Putin'in kurallarına uyacak mı yoksa bireysel mi hareket edecek?

Kendisi çok duygusal, radikal ve agresif bir kişilik olarak böyle bir şeyi tekrar gündeme getirebilir. Ancak devlet bu olayın ardından bir sonuç bulmaya çalışacak. İnsanlar Prigojin'den nefret ediyorlardı. Bazıları diyor ki muhtemelen Prigozhin tekrar saldıracak, çünkü farklı yerlerde de bu orduyu kullandılar.

Ukrayna sahasında bu durumun bir yan etkisi olacak mı?

İlk olarak şunu anlamalıyız ki, Wagner grubu sınırı bırakmadı. Wagner grubu Bakhmut bölgeyi aldı ve bunun ardından iyileşme için geri alındı. Tam olarak bu olay olduğunda Wagner grup askeri Ukrayna bölgelerini ve kamplarını korudular. Bunun sonucu olarak da Ukrayna ordusu biraz iyimserliğe kapıldı ama Rus askerleri ön cephede kalarak durumu engelledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

NELER OLDU?

22:55 KREMLİN: PRİGOJİN BELARUS'A GİDECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasının kapatılacağını, Prigojin'in Belarus'a gideceğini belirtti.

Peskov, Putin'in Rusya Savunma Bakanı'na hala güvenip güvenmediği sorusuna da, "Bununla ilgili olarak herhangi bir değişiklikten haberim yok" yanıtını verdi.

20:45 WAGNER İLE RUSYA ANLAŞTI

Wagner kurucusu Evgeny Prigojin, "Wagner birlikleri karargahlarına geri dönmeye başladı. Moskova'ya doğru ilerleyen birliklerimiz durduruldu" dedi.

Prigojin, Wagner'in Telegram kanalında sesli mesaj yayınladı.

Burada Prigojin, "Wagner'i dağıtacaklardı. 23 Haziran'da 'Adalet Yürüyüşü'ne çıktık. Moskova'dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık." dedi.

Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, "Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz." ifadesini kullandı.

17:58 MOSKOVA'DA TERÖRLE MÜCADELE REJİMİ

Wagner isyanı sonrası Moskova'da terörle mücadele rejimi ilan edildi, başkentlilerden evlerinde kalmaları istendi.

18:01 RUSYA DIŞİŞLERİ: ÜLKEDEKİ DURUMUN YAKIN ZAMANDA ÇÖZÜME KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığına vurgu yaparak, Batılı ülkeleri Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyardı.

Rus Dışişleri, ülkede yaşanan son gelişmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı:



"Ülkemizde yaşanan silahlı isyan girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlü bir şekilde destekleyen Rus toplumunda sert bir tepkiye neden oluyor. Komplocuların maceracı özlemleri aslında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, birliğimizi sarsmayı ve Rusya'nın güvenilir uluslararası güvenliği sağlama çabalarını baltalamayı amaçlıyor. Böylelikle isyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor."

17:23 WAGNER GÜÇLERİ MOSKOVA'YA YAKIN LİPETSK BÖLGESİNDE



Rusya'nın başkenti Moskova'ya yakın Lipetsk kenti valisi Igor Artamonov, Wagner güçlerinin Lipetsk bölgesine geldiğini belirterek halkı evlerinden çıkamamalarını konusunda uyardı.



Lipetsk Valisi Artamonov, Wagner ekiplerinin Lipetsk bölgesinde olduğunu belirterek kolluk kuvvetleri ve yetkililerin, nüfusun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Kentte durumun kontrol altında olduğunu belirten Vali Artamonov, kent halkına evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracıyla seyahat etmemelerini 'şiddetle tavsiye' ettiğini vurguladı.

16:40 CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin önemini vurguladı.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

16:45 KATAR: RUSYA'DA YAŞANAN GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ

Katar, Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları endişeyle izlediğini bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Doha'nın Rusya'da orduya isyanla gelişen olayları endişeyle takip ettiğini aktaran Bakanlık, sivillerin çatışmaların olumsuz etkilerinden uzak tutulması ve sağduyulu davranılması çağrısında bulundu. Rusya ve Ukrayna'daki durumların daha fazla kötüleşmesine karşı da uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu durumun, uluslararası barış ve güvenliğe, gıda ve enerji tedarikine olumsuz yansımaları olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca tüm taraflara "diyalog ve barışçıl yollarla çözümü benimsemesi" çağrısı yapıldı.

16:27 İRAN: RUSYA'DA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ



İran, Wagner Grubu'nun Rus yönetimine isyanının ülkenin iç meselesi olduğunu ve Rusya'da hukukun üstünlüğünü desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da yaşananları bu ülkenin iç meselesi şeklinde değerlendirerek, "İran, Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğünü desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

16:06 AVUSTURYA'DAN RUSYA'YA KISMİ SEYAHAT UYARISI

Avusturya, vatandaşlarını "Wagner krizi" nedeniyle Rusya'nın özellikle Ukrayna sınırındaki kentlerine gitmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya'ya yönelik kısmi seyahat uyarısı yapılarak, özellikle ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgelerine gidilmemesi istendi.

15:30 BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ! TAM DESTEK MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a telefonda bilgi verdi.

Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade ettiğini açıkladı.

15:18 İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI RUSYA'YA SEYAHAT UYARISINI GÜNCELLEDİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinin ardından Rusya'ya seyahat uyarısını güncelledi.

14:02 NATO'DAN İLK AÇIKLAMA

NATO sözcüsü Oana Lungescu: Rusya'daki durumu takip ediyoruz

13:19 MELONI: İŞGAL GERİ TEPTİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, paralı asker şefi Yevgeny Prigozhin'in isyanının Ukrayna'yı işgalinin Putin'e karşı geri teptiğini gösterdiğini söyledi.Meloni'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Meloni Rusya'da yayılan ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Rusya Federasyonu içinde nasıl istikrarsızlığa yol açtığını gösteren olayları yakından takip ediyor" denildi.

13:13 MOSKOVA ETRAFINDAKİ OTOYOLLAR KAPATILDI

Moskova Bölgesi Ulaştırma Bakanlığı'na göre, M-4 'Don', M-5 'Ural' ve M-2 'Kırım' otoyollarında ulaşıma kısmi olarak izin veriliyor. Ayrıca Yaroslavl karayolu kısmen kapatıldı.Ayrıca Serpukhov yakınlarındaki Simferopol karayolu üzerindeki Oka üzerindeki köprü ve Serpukhov yakınlarındaki M-2 'Kırım' otoyolunun bir kısmı da trafiğe kapalı.Daha önce Voronezh bölgesi yetkilileri, M-4 Don otoyolunun da 464. kilometreden 777. kilometreye kadar kapatıldığını bildirdi.

13:07 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ, HELİKOPTER BOMBALADI

Rusya'dan iç savaş görüntüleri gelmeye başladı.

12:55 ESTONYA'DAN RUSYA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI

Estonya başbakanı Kaja Kallas, Rusya sınırında güvenliği artırdı ve halkını Rusya'nın hiçbir yerine seyahat etmemeye çağırdı.Kallas Twitter hesabında şunları yazdı:"Estonya, Rusya'daki durumun gelişimini yakından takip ediyor ve müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor."

12:53 ZAHAROVA: ŞİMDİ ASIL MESELE BU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus halkına Putin'in etrafında kenetlenme çağrısı yaptı:"Bir başkomutanımız var. İki değil, üç değil. Yalnızca bir. O herkesi birleşmeye çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her konuda kendi tavrı var. Ancak tarihte, kişisel ilişkimizin daha sonraya ertelenmesi gereken anlar vardır."

12:51 LUKAŞENKO BELARUS'TAN AYRILDI

Rusya lideri Vladimir Putin'e bir darbe de, Avrupa'daki en yakın müttefikinin kaçmasıyla geldi. Moskova'da ihanet sesleri yükselmeye devam ederken, Putin'in yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu taşıyan bir uçağın ülkeden kaçarken görüntülenmesi dikkat çekti.Visegrád 24 haber kaynağına göre, 68 yaşındaki Lukaşenko'nun uçağı paralı askerlerin Moskova'yı tehdit etmesinden yalnızca birkaç saat sonra ülkesini terk ederken görüldü.

12:49 ROSTOV SAKİNİ: KENT KUŞATMA ALTINDA

Wagner grubuna bağlı isyancılar Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus kenti Rostov'un denetimini ele geçirdiklerini iddia ediyorlar. Bir kent sakini BBC News Rusça'ya yapığı açıklamada tüm kentin çevrildiğini ve abluka altına alındığını belirtti.Adının açıklanmasını istemeyen Rostov sakini "Ortalıkta askerler var. Kim olduklarını sorduğumuzda 'Biz iyi adamlarız' diyorlar" diye konuştu.Kent sakinleri ayrıca, Wagner'in ele geçirdiğini iddia ettiği askeri karargaha on dakika yürüme mesafesindeki alanların 'serbest' olduğunu ancak karargah binasının 'sıkı bir şekilde çevrildiğini' belirtiyor.

12:47 YENİ SES KAYDI

Yevgeny Prigozhin önceki açıklamalarına benzer şekilde bir sesli mesaj paylaştı, teslim olmayacaklarını söyledi. Telegram kanalında yayımlanan mesajda Vladimir Putin'e yanıt veren Prigozhin, "Başkan anavatana ihanet hakkında derin bir hataya düştü. Bizler anavatanımızın savunucularıyız, savaştık ve savaşıyoruz ve hiç kimse Başkan'ın FSB'si ya da başka birinin isteği üzerine günah çıkarmayacak" dedi.Prigzohin ayrıca, adı verilmeyen bir kişinin Afrika'ya ayrılan parayı 'yağmaladığını' ve şimdi Ukrayna ile savaş için ayrılanları çaldığını söyledi.

12:03 KALUGA VE TULA'DA DA ALARM VERİLDİ

Başkent Moskova'nın güneyinde yer alan Kaluga ve Tula bölgelerindeki askeri birliklerin silahlarıyla alarma geçirildiği bildiriliyor. BBC'deki habere göre, yetkililer tarafından, personele resmi araçlardan oluşan bir konvoyla Moskova'ya gitmeleri emri verildi. Personelle herhangi bir detay paylaşılmadı.

Rus ordusunun söz konusu hamleyle Voronezh'e güneyden Wagner'in ilerleyişini kesmeyi amaçladığı belirtiliyor.

12:55 ESTONYA'DAN RUSYA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI

Estonya başbakanı Kaja Kallas, Rusya sınırında güvenliği artırdı ve halkını Rusya'nın hiçbir yerine seyahat etmemeye çağırdı.Kallas Twitter hesabında şunları yazdı:"Estonya, Rusya'daki durumun gelişimini yakından takip ediyor ve müttefikleriyle bilgi alışverişinde bulunuyor."

12:53 ZAHAROVA: ŞİMDİ ASIL MESELE BU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus halkına Putin'in etrafında kenetlenme çağrısı yaptı:"Bir başkomutanımız var. İki değil, üç değil. Yalnızca bir. O herkesi birleşmeye çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her konuda kendi tavrı var. Ancak tarihte, kişisel ilişkimizin daha sonraya ertelenmesi gereken anlar vardır."

12:51 LUKAŞENKO BELARUS'TAN AYRILDI

Rusya lideri Vladimir Putin'e bir darbe de, Avrupa'daki en yakın müttefikinin kaçmasıyla geldi. Moskova'da ihanet sesleri yükselmeye devam ederken, Putin'in yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu taşıyan bir uçağın ülkeden kaçarken görüntülenmesi dikkat çekti.Visegrád 24 haber kaynağına göre, 68 yaşındaki Lukaşenko'nun uçağı paralı askerlerin Moskova'yı tehdit etmesinden yalnızca birkaç saat sonra ülkesini terk ederken görüldü.

12:49 ROSTOV SAKİNİ: KENT KUŞATMA ALTINDA

Wagner grubuna bağlı isyancılar Ukrayna sınırı yakınlarındaki Rus kenti Rostov'un denetimini ele geçirdiklerini iddia ediyorlar. Bir kent sakini BBC News Rusça'ya yapığı açıklamada tüm kentin çevrildiğini ve abluka altına alındığını belirtti.Adının açıklanmasını istemeyen Rostov sakini "Ortalıkta askerler var. Kim olduklarını sorduğumuzda 'Biz iyi adamlarız' diyorlar" diye konuştu.Kent sakinleri ayrıca, Wagner'in ele geçirdiğini iddia ettiği askeri karargaha on dakika yürüme mesafesindeki alanların 'serbest' olduğunu ancak karargah binasının 'sıkı bir şekilde çevrildiğini' belirtiyor.

11:50 '25 BİN KİŞİNİN TÜMÜ ÖLMEYE HAZIR'

Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin, Telegram'da yeni bir açıklama yayımladı ve paralı askerlerinin tamamının Rus Ordusuna karşı başlatılan isyanda 'ölmeye hazır olduğunu' söyledi.Rus halkı için harekete geçtiklerini savunan Prigozhin, "Hepimiz ölmeye hazırız. 25 bin kişinin tümü ve daha sonra 25 bin daha" dedi.

11:36 UKRAYNA'DAN İLK YORUM: İÇ SAVAŞ BAŞLIYOR

Ukrayna'dan Rusya'da yaşananlara dair ilk değerlendirme geldi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin başdanışmanı Mikhail Podolyak "Aslında bir iç savaşın başladığına şahit oluyoruz" dedi.Ukrayna'nın karşı taarruza geçmesiyle Moskova'daki çatlağın derinleştiği yorumunu yapan Podolyak, Wagner Grubu'nun Rusya içinde neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadığını söyledi.

11:36 İNGİLİZ İSTİHBARATI DUYURDU

İngiltere Savunma Bakanlığı, günlük olarak yayımladığı istihbarat raporunda Wagner Grubu üyelerinin Moskova'ya doğru gittiğini duyurdu.Wagner'e bağlı paralı askerlerin Vorenezh bölgesinden kuzeye doğru hareket ettiği bilgisini veren İngiliz istihbaratı, Vorenezh'in Yevgeny Prigozhin tarafından kontrol edilen Rostov ile başkent Moskova arasında yer aldığını da raporuna ekledi.İngiltere ayrıca, yaşananları Rus devletine karşı son zamanlarda gerçekleşen en önemli meydan okuma olarak niteledi.Rus ordusuna bağlı bazı birliklerin hiçbir müdahalede bulunmayarak Wagner Grubu'nun önünü açtığı yorumunu yapan İngiltere Savunma Bakanlığı, özellikle Rus Ulusal Muhafızları'nın sadakatinin önümüzdeki saatlerde krizin gidişatında belirleyici olacağını bildirdi.

11:24 MOSKOVA'DA OKUL BALOLARI İPTAL

Rusya'nın başkenti Moskova'daki okul baloları bir hafta ertelendi. Moskova'da okulların kendi mezuniyet partilerinin yanı sıra Gorki Parkı'nda büyük bir bayram da gerçekleşiyor.

11:20 ALMANYA DA İZLİYOR

ABD'den sonra Almanya da Rusya'daki olayların yakından izlendiğini duyurdu.NATO üyeleri ABD ve Almanya, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya en büyük silah yardımı yapan ülkeler arasında yer alıyor.

10:46 ST. PETERSBURG'DAKİ WAGNER MERKEZİNE BASKIN

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Wagner şirketine ait ofise baskın yapıldığı bildiriliyor. Fontanka sitesinin haberinde, "Kolluk güçleri St. Petersburg'un Zolnaya caddesindeki ofisine baskın yaptı" denildi.Haberde, iki otobüs dolusu polis ve ulusal muhafızla birlikte sivil giyimli kişilerin binaya girdiği bildirildi.

10:06 PUTİN ADINI BİLE ANMADI

Rusya lideri Vladimir Putin, Kremlin tarafından daha önce duyurulan konuşmasına başladı. Tüm dünya televizyonları tarafından canlı yayınlanan konuşmada "Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Hayatımız için savaşıyoruz" dedi, Wagner'in hamlesi için "Bugün hainlerle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı:"Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır. Bunun adı ihanettir. Anavatanımızı bu tehditlere karşı sert bir şekilde koruyacağız. Bu isyanı başlatanlar hesap verecekler.".

Rus lider, Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeny Prigozhin'in adını bir kez bile anmadı ve bazı Rusların 'suçlu bir maceraya sürüklendiği'ni savundu. Rostov'daki durumun sakinleşmesi için kararlı adımlar atacaklarını belirten Putin, Moskova'nın yanıtının sert olacağını vurguladı.

RUSYA'DAKİ KRİZLE İLGİLİ ÜLKELERDEN AÇIKLAMALAR

POLONYA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir." ifadesini kullandı.

Duda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumla ilgili müttefik ülkelerle de istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de "Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rinkevics, Twitter hesabındaki paylaşımda, "Rusya'da yaşanan son olaylar ışığında Letonya vatandaşlarına Rusya ve Belarus'u ziyaret etmemeleri ve orada bulunanlara da mümkün olan en kısa sürede bu ülkeleri terk etmeleri çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu söyledi.

Niinistö, Finlandiya haber ajansı STT'te yaptığı açıklamada, Rusya'daki durumun net olmadığını ve doğrulanmamış pek çok bilginin dolaşımda bulunduğunu ifade etti.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu belirten Niinistö, "Rusya'daki gelişmeler hem Finlandiya'da hem de başka yerlerde yakından takip edilmektedir. Başkan (Vladimir) Putin'in konuşması durumun ciddiyetini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Twitter'daki paylaşımında, "Rusya'daki gelişmeleri yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Durum ciddi ve teyit edilmemiş pek çok bilgi var. Silahlı kuvvetler arasında derin çatışmalar var." ifadelerini kullandı.

ESTONYA

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki durumu yakından takip ettiklerini ve müttefiklerle bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Kallas, "Ülkemize yönelik doğrudan bir tehdit olmadığından eminim. Sınır güvenliğimiz güçlendirilmiştir. Halkımıza da Rusya'nın herhangi bir bölgesine seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da "Rusya'daki durumu yakından takip ediyoruz ve müttefiklerimizle yakın temas halindeyiz. Vatandaşlarımızdan Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya'da gelişen durumu yakından izlediğini bildirdi. Avrupalı liderler ve G7 ortaklarıyla temas halinde olduğunu belirten Michel, "Bu, açıkça Rusya'nın iç meselesidir." değerlendirmesini yaptı. Michel, "Ukrayna'ya ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e desteğimiz sarsılmaz." ifadesini kullandı.

10:01 VORONEZH ŞEHRİ DE WAGNER'E GEÇTİ

Wagner paralı askerlerinin Rostov'dan sonra daha kuzeydeki Voronezh'deki askeri tesiseri kontrol altına aldığı bildiriliyor. Rusya özel kuvvetlerinden bir kaynak söz konusu bilgiyi verdi.

09:31 'DEVLET TELEVİZYONUNA İNANMAYIN'

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde gece yaptığına benzer bir açıklama daha yaptı, isyana katılan Wagner Grubu üyelerinin aldatıldıklarını savundu..

Açıklamada, 'Yevgeny Prigozhin'in suç macerası' ifadesi kullanılırken, bazı Wagner savaşçılarının çoktan isyandan vazgeçtiği ileri sürüldü.Yevgeny Prigozhin ise, Rusları devlet televizyonunda anlatılanlara inanmamaya çağırdı. Wagner şefi, Telegram'da yayınlanan yeni videoda Rus halkına hitap ederek şunları söyledi:"Size Wagner'in göreve müdahale ettiğini ve cephede işlerin bu sebeple çöktüğünü söyleyecekler ancak cephede işler bu yüzden çökmedi."AFP ise, Prigozhin'in videoda şunları da söylediğini bildirdi:"Büyük miktarda toprak kaybediliyor. En tepeye (liderliğe) gösterilen belgelerde belirtilenden üç, dört kat daha fazla asker öldürüldü."

08:50 PUTİN KONUŞACAK

Rusya lideri Vladimir Putin, kısa süre içinde bir açıklama yapacak. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in televizyona çıkacağını duyurdu.

08:21 ZIRHLI ARAÇLARI AFP GEÇTİ

Uluslararası haber ajansı AFP, gün ağardıktan sonra Rostov sokaklarında bekleyen zırhlı araçların fotoğraflarını dünyaya servis etti. Zırhlı araçların Rus ordusuna mı yoksa Wagner'e mi ait olduğuna dair bilgi yok.

08:10 PAZARLIĞIN GÖRÜNTÜSÜ! 'ROSTOV KONTROLÜMÜZ ALTINDA'

Dünyanın Rusya'ya kilitlenmesine neden olan Wagner Grubu'nun lideri Yevgeny Prigozhin, Rostov'daki tüm askeri tesisleri kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yanı sıra, Wagner'in patronunun Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve diğer yetkililerle pazarlık yaptığını gösteren bir video paylaşıldı. Videoda, Prigozhin'in üçüncü helikopteri de düşürdüklerini söylediği duyuldu.

Yevgeny Prigozhin ayrıca, Savuma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u almak istediklerini belirtip aksi halde Moskova'ya gideceklerini söyledi.

06:10 ROSTOV SOKAKLARINDA MEVZİLENMİŞ ASKERLER

Rus sosyal medyasına yansıyan görüntülerde, Rostov'da kamuflajlı ve makineli tüfekli kişilerin kaldırıma uzanıp nişan aldığı videolar yer aldı. Söz konusu kişilerin Rus askeri mi yoksa Wagner üyesi mi olduğu bilinmiyor.

05:40 ROSTOV KUŞATMASI

Rostov yerel medyası, kamuflaj giymiş bilinmeyen kişilerin kuşatıldığını duyurdu. Fotoğraf ve videoların yayınlandığı haberde, askeri ve idari binalardan görüntüler paylaşıldı.

04:45 'GÜNEYE GİTMEYİN' ÇAĞRISI

Lipetsk bölge valisi ise, halktan güneye doğru seyahat etmemelerini istedi. Moskova'nın güneyindeki Lipetsk, Rostov'un hayli kuzeyinde kalan bir bölge.

04:30 'EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN'

Rostov valisi, tüm bölge halkından evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Vali, şehirde neler yaşandığından bahsetmediği mesajında, Yevgeny Prigozhin ya da Wagner'e dair bir ibare de kullanmadı.

03:55 'İKİ RUS JETİ HAVADA'

Wagner'in kurucusu Prigozhin, yeni sesli mesajlarında halihazırda havada Rus topraklarını vurmaya hazırlanan iki Rus jeti olduğunu söyledi. Yanı sıra, Wagner askerlerinin bir sivil konvoya ateş açan Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Prigozhin'in helikopterin nerede vurulduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

03:25 VİDEOLAR ENGELLENİYOR

Rus sosyal medya ağı Vkontakte, Prigozhin'in sesli mesajlarından birini engelledi. Kararın, Rusya başsavcılığının talebi üzerine alındığı belirtiliyor.Söz konusu kayıtta, Wagner'in lideri 25 bin askerinin bulunduğunu söylüyor ve kendilerine katılma çağrısı yapıyordu.

02:45 BEYAZ SARAY'IN GÖZÜ RUSYA'DA

Beyaz Saray, Rusya'da yaşananları takip ediyor. Başkan Joe Biden, Yevgeny Prigozhin'in mesajlarına dair bilgilendirildi.

02:30 ROSTOV'A GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Rus ordusu Rostov şehri girişini kapattı, M4 'Don' otoyolunu içeren kararlar kentin 80 kilometre çevresinde bile uygulanıyor.Şehir merkezinde ise makineli tüfekli polis devriyeleri var. Rostov'un üstünde uçan helikopterlerin gürültüsü birçok semtten duyuldu.

02:10 'SINIRI GEÇTİK'

Yevgeny Prigozhin bir kez daha açıklama yaptı, sessizliğini birkaç saat sonra bozmuş oldu. Wagner Grubu patronu, askerlerinin Rostov'a giriş yaptığını ve şehirdeki sınır muhafızlarının Wagner üyelerini kucakladığını söyledi:

"Her yerde sınırı geçtik. Şimdi Rostov'a giriyoruz. Birileri önümüze çıkarsa, herkesi yok edeceğiz. Sona gidiyoruz."

01:35 RUS SPİKER APAR TOPAR YAYINA ÇIKARILDI

Rus televizyonu Channel One, gece yarısı özel bir haber yayını başlattı. Acil şekilde ekrana çıkarılan spiker Ekaterina Andreeva, Yevgeny Prigozhin'in isyan videosunun sahte olduğunu söyledi. Spiker daha sonra resmi açıklamaları bir bir sıralayıp okudu. Hepsi bu kadardı.

01:10 RUS ÖZEL KUVVETLERİ ROSTOV'A UÇTU

Rus özel kuvvetleri, Ukrayna sınırına oldukça yakın konumdaki liman kenti Rostov'a uçtu. Azak Denizi kıyısındaki şehre doğru onlarca uçağın havalandığı bilgisi gelirken, Rostov'da neler yaşandığı gizemini koruyordu.

01:00 'DARBE' İFADESİ İLK KEZ KULLANILDI

Rus dış istihbarat ajansı GRU'nun ilk başkan yardımcısı olan Vladimir Alekseev'den de General Surovikin'in çağrısına benzer bir açıklama geldi. Wagner Grubu askerlerinden akıllarına başlarına toplamasını isteyen Alekseev, Yevgeny Prigozhin'in faaliyetlerini 'darbe' olarak tanımladı. Bu Moskova'da 'darbe' ifadesi kullanılan ilk açıklamaydı.

00:50 MOSKOVA'DA ASKERİ ARAÇLAR

Rusya'nın başkenti Moskova'da da askeri araçlar göründü. Zırhlı araçların görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

00:35 'SİLAH BIRAKIN' ÇAĞRISI

FSB'nin çağrısından hemen sonra bu kez General Sergey Surovikin Wagner birliklerinden durmalarını istedi. Yevgeny Prigozhin'e yakın bir isim olarak bilinen Surovikin, videolu mesajında Wagner'in paralı askerlerinden silahlarını bırakma ve kışlalarına dönmelerini talep etti.Söz konusu mesaj yayınlandığında sosyal medyada bazı Wagner savaşçılarının Novocherkassk'a gittiğine dair söylentiler dolaşıyordu.

00:30 'TELAFİSİ OLMAYAN HATA'

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Wagner Grubu askerlerinden Yevgeny Prigozhin'i tutuklamalarını isteyen bir açıklama yayınladı. Açıklamada, paralı askerlerden patronlarının emirlerine uymama isteği de vardı.

BBC, "FSB'den her gün böyle açıklamalar duymazsınız" yorumuyla sundu:"Wagner savaşçılarını telafisi mümkün olmayan bir hata yapmamaya, Rus halkına karşı her türlü şiddet eylemini durdurmaya, Prigozhin'in hain ve suç oluşturan emirlerini gerçekleştirmemeye ve onu tutuklamak için önlemler almaya çağırıyoruz."

23:55 ROSTOV'DA ZIRHLI ARAÇLAR

Ukrayna işgalinin ikmal merkezi konumundaki Rostov kenti sokaklarında ilk zırhlı araçlar göründü. Şehir merkezinde ilerleyen askeri araçların yanı sıra bir tren kaldırıldığı bilgisi verildi.

23:50 ASKERLERE ATEŞ AÇMA YETKİSİ VERİLDİ

BBC Rusya, Moskova'da alarm zillerinin çalmaya başladığını bildirdi. FSB'nin Moskova bölümünün alarm durumuna geçtiğini ve başkentte Kale planının hayata geçirildiğini kaydeden yayın organı, gelişmenin içerideki bir kaynak tarafından doğrulandığını da yazdı. Kale planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığı binalarına giriş ve çıkışlar durduruldu.Buna göre, başkent Moskova'yı Rostov'a bağlayan Don otoyolunda Rus ulusal muhafızları barikatlar kurdu, askerlere ateş açma yetkisi verildi.

23:15 20 YILA KADAR HAPİS

Rus iç istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi (FSB) bünyesindeki Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Yevgeny Prigozhin hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Suçlama çok ciddiydi, silahlı isyan çağrısı yapmak. Rus başsavcısına göre bu suç 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

23:10 'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINIYOR'

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir şeylerin yolunda gitmediğinin ilk sinyali geldi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in bilgilendirildiğini belirtip "Gerekli önlemler alınıyor" dedi.

Rus resmi haber ajansı TASS ise, FSB'nin sözleşmeli askerlerine Yevgeny Prigozhin'i tutuklama ve emirlerine uymama çağrısında bulunduğunu aktardı.

23:00 YENİ MESAJ

Wagner'in lideri Prigozhin birkaç sesli mesaj daha yayımladı, Rusya şehri Rostov'a paralı askerleri yok etmek için gelen Sergey Şoygu'nun kaçtığını söyledi. Bir dönem Putin'in en yakınındaki isimlerden biri olan 62 yaşındaki Prigozhin, Rus ordusunun kendi birliklerine karşı helikopterler ve toplar kullandığını da ekledi.

22:45 BBC RUSYA BİLDİRDİ

BBC Rusya, Prigozhin'in video yayınladığı füzeye hedef olan kampın Kremlin yanlısı blog yazarı Alexander Smirnov'un son yayınında gösterdiği kampın aynısı olduğunu bildirdi.

21:55 FÜZE SALDIRISI YALANLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı, dakikalar sonra Yevgeny Prigozhin'in sözlerini yalanladı ve Wagner güçlerine herhangi bir füze saldırısı yapılmadığını savundu.

21:35 KREMLİN'E AÇIK ŞEKİLDE SAVAŞ

Hapishanedeki azılı suçluları af karşılığında Ukrayna'daki savaşa süren Yevgeny Prigozhin, Rus ordusunun Wagner Grubu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Wagner kampını hedef alan füzenin en az 2 bin paralı askeri öldürdüğünü söyleyen Prigozhin'in fazlasıyla öfkeliydi, Rus uçaklarının Wagner konvoylarını vurmak için havalandığını belirtti. Prigozhin, Wagner güçlerinin sivil bir konvoya ateş açan Rus askeri helikopterini düşürdüğünü kaydetti.Telegram kanalındaki açıklamasında, "Savunma Bakanı Sergey Şoygu Wagner'i yok etmek amacıyla bir operasyon yürütmek için Rostov'a geldi" dedi.Wagner Grubu'nu kurduğunu senelerce inkar edip en sonunda geçtiğimiz yıl sonbaharda kabul eden Prigozhin'in video mesajında en dikkat çekici bölüm ise, Kremlin'e açık şekilde savaş açtığı yerdi. Yevgeny Prigozhin, Ukrayna işgalinin ordunun 'komuta kademesi tarafından uydurulan yalanlara' dayandığını söyledi:"Savunma Bakanlığı toplumu ve başkanı aldatmaya çalışıyor. Ukrayna'dan yoğun saldırı olduğu ve bize NATO'nun tümüyle saldırmayı planladıklarına ilişkin hikaye anlatıyor."Bu cümleler, Vladimir Putin ve etrafındaki şahin grubun 24 Şubat 2022'den bu yana neredeyse her gün tekrar ettikleri anlatının çökmesi anlamına geliyordu.Daha da ileri giden Yevgeny Prigozhin, Sergey Şoygu'yu hedef alıp "Savaşa ihtiyaç vardı. Şoygu mareşal olabilsin ve ikinci kahraman madalyasını alabilsin diye" dedi.

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