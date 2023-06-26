ABD Başkanı Joe Biden’dan Wagner kriziyle ilgili ilk açıklama: Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik

"RUSYA İLE UKRAYNA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önemli müttefiklerle sanal toplantılar yaptıklarını ve hafta sonu boyunca Rusya'daki gelişmeler ile ilgili ekibinden saat saat güncellemeler istediğini söyleyen Biden, ABD'nin hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını hala değerlendirdiğini açıkladı. Biden, "Bu hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını ve bunun Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz, ancak bunun nereye gittiği konusunda kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken" dedi.