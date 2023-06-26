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ABD Başkanı Joe Biden'dan Wagner kriziyle ilgili ilk açıklama: Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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ABD Başkanı Joe Biden’dan Wagner kriziyle ilgili ilk açıklama: Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu. Washington Post gazetesi, Amerikan istihbaratının ayaklanmayı haziran ayında öğrendiğini ve Beyaz Saray'ı derhal bilgilendirdiğini iddia ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in geçtiğimiz cuma günü Rusya'da çıkardığı kısa süreli krizin ardından ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu krizle ilgili kamuoyuna ilk kez açıklamalarda bulundu.

Biden, ABD'nin ve Batılı müttefiklerinin söz konusu krizle ilgisi olmadığını vurguladı.

"RUSYA İLE UKRAYNA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Önemli müttefiklerle sanal toplantılar yaptıklarını ve hafta sonu boyunca Rusya'daki gelişmeler ile ilgili ekibinden saat saat güncellemeler istediğini söyleyen Biden, ABD'nin hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını hala değerlendirdiğini açıkladı. Biden, "Bu hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını ve bunun Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz, ancak bunun nereye gittiği konusunda kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken" dedi.

Rusya'daki durumu izlemeye devam ederken ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde kalmasının kilit önemde olduğunu vurgulayan Biden, "Bütün bunların nihai sonucunu henüz görmedik ancak bundan sonra ne olursa olsun, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın durumu okuma ve tepki verme konusunda yakın bir şekilde aynı çizgide olmalarını sağlamaya devam edeceğim. Tamamen koordine olmamız önemli" diye konuştu.

"BU İŞE KARIŞMADIĞIMIZI AÇIKÇA BELİRTTİK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söz konusu krizle ilgili Batı'yı ve NATO'yu suçlamasını sağlayacak hiçbir mazeret vermediklerini aktaran Biden, "Bu işe karışmadığımızı açıkça belirttik. Bizim bununla hiçbir ilgimiz yok. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile uzun uzadıya görüştüğünü aktaran Biden, "Onunla iletişim halinde olacağız ve belki bugün daha sonra onunla görüşeceğiz. Ona, Rusya'da ne olursa olsun, ABD olarak Ukrayna'nın savunmasını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğimizi söyledim" dedi.

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