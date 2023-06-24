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Rusya’da “Wagner” gerilimi! Rusya Wagner güçlerini mi vurdu?

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Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
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Rusya’da “Wagner” gerilimi! Rusya Wagner güçlerini mi vurdu?

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenmişken, Rus paralı ordusu Wagner'in kurucu Yevgeny Prigojin bir kez daha konuştu. Prigojin, Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef aldı. Savaşın Şoygu'nun yanlış yönlendirmesi ile başladığını iddia etti. Ukrayna ise Kırım'a yönelik saldırılarını artırıyor. Son olarak Rus toprakları ile Kırım arasında bağı sağlayan bir köprü Ukrayna tarafından vuruldu. Bu gelişmeler ardından Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı. Rusya, Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açtı ve Prigojin'in 12 ila 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner Grubu arasındaki gerilim her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.

Wagner'in kurucusu Prigojin bir kez daha Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef aldı.

Prigojin, "Savaşa neden ihtiyaç duyuldu? Halka ne kadar güçlü bir ordunun varlığı gösterilmek istendi. Şoygu mareşal olabilirdi. Ve Rus askeri tarihine adını geçirecekti." dedi.

Prigojin konuşması sırasında eleştiri dozunu daha da artırdı ve "Ukrayna'yı Naziler'den arındırmak için bu savaşa gerek duyulmadı. Akli sorunlar yaşayan bir kişinin tabutundaki yastığına bir yıldız daha konmasına ihtiyaç vardı." mesajını verdi.

Prigojin, Ukrayna'nın cephe hattında ilerlediğini de iddia etti.

Savunma Bakanı Şoygu ile komutanların orduyu yanlış yönettiğini de söyledi.

Ukrayna ordusu Kırım ile Rusya arasındaki bağı kesmek için saldırılarını sürdürüyor.

Kırım Köprüsü Ukrayna tarafından vuruldu.

Köprüde hasar oluşsa da araç trafiğinin geçişine engel bir durum yaşanmadı.

Ukrayna'dan Rus toprağı Belgorod'a yönelik saldırılar düzenleyen ve kendilerini Kremlin karşıtı olarak tanımlayan gruptan da yeni açıklamalar geldi.

Belgorod şehrine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Çok sayıda kişi bize yeni saldırının ne zaman olacağını soruyor. Artık ikinci aşama için sona geliyoruz. Bunun devamı da olacak. Tam tarih söylemeye hazır değiliz." ifadelerine yer verildi.

WAGNER'DAN RUSYA'YA MİSİLLEME

Daha sonra ise Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

"DAMLARIMIZI YOK EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

"Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

İDDİA! "2 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİNİN CESETLERİ..."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

WAGNER'DEN RUSYA'YA MİSİLLEME

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.

PUTİN BİLGİ ALDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

12 İLA 20 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ise Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısı yapmak suçundan ceza davası açtı.

Rusya Federasyonu Başsavcılığı, davaya ilişkin açıklama yaptı ve "23 haziran 2023 tarihinde FSB soruşturma bürosu Yevgeniy Prigojin aleyhinde Rusya federasyonu ceza kanunun 279. Maddesine (Silahlı isyan) göre bir dava açtı." ifadelerine yer verdi.

Başsavcılık, "Eylemlerine uygun bir yasal değerlendirme yapılacaktır. Bu suç için 12 ila 20 yıllık bir süre için hapis cezası öngörülüyor." bilgisini verdi.

RUS GÜVENLİK SERVİSİ, WAGNER ÜYELERİNE "PRİGOJİN'İ YAKALAYIN" ÇAĞRISI YAPTI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

FSB'den yapılan açıklamada, Prigojin'in açıklamaları ve eylemlerinin "silahlı bir iç çatışmanın başlatılması için çağrı" olduğu bildirdi.

Prigojin'in açıklamaları nedeniyle ceza davası açıldığı hatırlatılan açıklamada, "Wagner'i savaşçılarını hata yapmamaya, Prigojin'in suç içerikli emirlerine uymamaya ve yakalamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Wagner güçlerini mi vurdu? RUSYA WAGNER GÜÇLERİNİ Mİ VURDU?

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