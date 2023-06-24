Rusya'da Wagner ayaklanması! Putin'den ilk açıklama: İhanet
Son dakika haberleri... Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Wagner ayaklanmasının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her şeyi kenara bırakıp birlik içinde olmalıyız. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin darbe girişimi sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.
Putin'in açıklamalarından satır başlıkları:
"Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir.
Cezalarını çok ağır şekilde vereceğiz.
Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin. Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız."
RUSYA'DA NELER OLUYOR?
Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında büyük bir kriz patlak verdi.
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve karşılık vermekle tehdit etti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.
"PRİGOJİN'İ DERDEST EDİN" EMRİ
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlandı. Wagner üyelerine de 'Haince emirlere uymayın, Prigojin'i gözaltına alın" uyarısı yapıldı.
"YOLUMUZA ÇIKAN HERKESİ YOK EDECEĞİZ"
Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürüp "Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin.
Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.
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