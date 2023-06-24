24 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya’da “Wagner” gerilimi! Rusya Wagner güçlerini mi vurdu?
Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar şiddetlenmişken, Rus paralı ordusu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin bir kez daha konuştu. Prigojin, Savunma Bakanı Şoygu'yu hedef aldı. Savaşın Şoygu'nun yanlış yönlendirmesi ile başladığını iddia etti. Ukrayna ise Kırım'a yönelik saldırılarını artırıyor. Son olarak Rus toprakları ile Kırım arasında bağı sağlayan bir köprü Ukrayna tarafından vuruldu. Bu gelişmeler ardından Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı. Rusya, Wagner liderine 'isyan çağrısı' yapmak suçundan dava açtı ve Prigojin'in 12 ila 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.