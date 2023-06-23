Rusya’dan ABD’ye siber saldırı iddiası: 769 bin kişinin verileri ele geçirildi

California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı. 769 BİN KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. KRİTİK BİLGİLER Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor. Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi. RUS BİLGİSAYAR KORSANLARI İDDİASI Diğer yandan, MOVEit'e yönelik siber saldırının Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı iddia edildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN