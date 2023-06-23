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Rusya'dan ABD'ye siber saldırı iddiası: 769 bin kişinin verileri ele geçirildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Rusya’dan ABD’ye siber saldırı iddiası: 769 bin kişinin verileri ele geçirildi

Siber saldırı ile ABD'nin California eyaleti yönetimine bağlı yerlerden emekli olan 769 bin kişinin kişisel verileri çalındı. Saldırının merkezi olarak ise Rusya işaret edildi.

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