Wagner Moskova’ya ilerliyor mu? Türkiye'yi nasıl etkiler? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Frankenstein yarattı
Son dakika haberi...Wagner’in isyanı Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkiler? Bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler? Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Wagner ayaklanmasının ardından kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her şeyi kenara bırakıp birlik içinde olmalıyız. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyor" dedi.
Wagner'in isyanı Rusya-Ukrayna savaşını nasıl etkiler? Bu gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler?
Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Buraya gelişi biraz Rusya'nın yaptığı hatalarla ilgili. Wagner'i bu noktaya getirdi. Bir silahlı askeri isyan çıkartacak noktaya getirdi. Milli bir ordu varken yanına başka bir orduyu kullanmak üstelik de yurt içinde kullanmak halbuki bu tip şeyler yurt dışında kullanılır. Konvansiyonel silahlarla birlikte kullanmak.
Putin prestij kaybetmemesi için bu işi bir an evvel halletmesi gerekiyor. Bize ne faydası olur ne zararı olur o da konuşulabilir belki. Libya'da Afrika'da daha rahat çalışmamız sağlanabilir çünkü orada desteğe ihtiyacı olarak Rusların bizi ilgilendiren şey de Suriye'de biraz daha rahatlayabiliriz. Asıl bizi sıkıntıya sokacak urum Karadeniz bölgesi. Isınacağını düşünüyorum. Türkiye'nin gayet iyi başardığı denge politikasına devam etmesi gerekiyor.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı;
Bir devlet neden paralel bir askeri yapılanma oluşturmak ister? Neden bir paramiliter güç kurmak ister diye sorduğumuzda bir tarafta uluslararası hukukun yok saydığı var olan süreçte hem ulusal hem uluslararası yargı mekanizmalarında yargılanmaktan endişe edersiniz var olan işgal sürecini hukuki sorumluluğu bir gruba yüklersiniz. Diğer yandan hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda kendi askerlerinizin kaybının netice itibariyle iktidarınıza olacak bir zararını doğrudan durdurmak istersiniz.
"FRANKENSTEIN YARATTI"
Wagner'in şu anda 20-25 milyar dolarlık bir askeri güce hükmettiği ve iki tane devletle ayrı ayrı masaya oturarak sadece bir paralel devletmişçesine davrandığı değerlendirilirse an itibariyle Batı tarafından kullanılan bir aparat olmaktan ziyade Putin üzerinde Putin'i hedef alan değil daha ziyade genelkurmay yapısını hedef alan ve hesap görmeyi amaçlayan bir Frankenstein yarattığını söyleyebiliriz.
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