Wagner Moskova’ya ilerliyor mu? Türkiye’yi nasıl etkiler? A Haber’de çarpıcı değerlendirme: Frankenstein yarattı

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı;

Bir devlet neden paralel bir askeri yapılanma oluşturmak ister? Neden bir paramiliter güç kurmak ister diye sorduğumuzda bir tarafta uluslararası hukukun yok saydığı var olan süreçte hem ulusal hem uluslararası yargı mekanizmalarında yargılanmaktan endişe edersiniz var olan işgal sürecini hukuki sorumluluğu bir gruba yüklersiniz. Diğer yandan hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda kendi askerlerinizin kaybının netice itibariyle iktidarınıza olacak bir zararını doğrudan durdurmak istersiniz.