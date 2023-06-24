Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Destek mesajı
Rusya’da paralı askerlerin oluşturduğu Wagner ve kurucu lideri Prigojin devlete karşı başkaldırdı. Dünya gündemine oturan bu gelişme ardından Putin suskunluğunu bozrak ilk mesajı verdi ve Wagner'in eylemini "silahlı isyan" olarak nitelendirdi. Putin yaşanan için “Karşılaştığımız ihanettir.” dedi. Sıcak gelişmeler peş peşe yaşanırken Rus lider Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Başkan Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Kremlin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade ettiğini duyurdu.
Rusya'da Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı isyanla patlak veren kriz sürüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komşu ülkelerin liderleriyle ülkedeki duruma telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor.
Putin bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Rusya'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA DESTEK MESAJI
Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Putin, silahlı isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonda bilgi verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade etti" denildi.
Putin ayrıca, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığından Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine dair açıklama:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı."
Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.
WAGNER'İN LİDERİ YEVGENİY PRİGOJİN KİMDİR?
Rusya'ya karşı bir isyan başlatmakla suçlanan "Şef" Prigojin, 2014'te Wagner güvenlik şirketinin kurulmasıyla Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar adını duyuran etkin bir figür haline geldi.
Ukrayna'da Rusya için ön saflarda çarpışan Wagner adlı paralı asker şirketinin kurucusu Yevgeni Prigojin, Rus ordusunun Wagner'e saldırı düzenlediğini iddia edince Rusya Devlet Başkanı Putin de Prigojin'i ihanetle suçladı.
Yevgeniy Prigojin, St. Petersburg'ta tanıştığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile tanındı. Restoranları ve catering işletmeleri bulunan Prigojin, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Şef" lakabıyla anılmaya başlandı.
Zengin iş adamı Yevgeniy Prigojin, eski Rus istihbarat subayı Dmitry Utkin ile 2014'te ortak kurdukları güvenlik şirketi Wagner grubunun da lideri olarak gündeme geldi.
PRİGOJİN'İN YÜKSELİŞİ
62 yaşındaki Prigojin, 1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra St. Petersburg'da açtığı restoran sayesinde o dönem belediye başkan yardımcısı olan Vladimir Putin ile tanıştı. Bu bağlantılarını restoran ve catering şirketlerini büyütmekte kullanan Prigojin, Kremlin'de Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak anıldı. Eski istihbarat subayı Utkin ile birlikte kurdukları "Wagner" güvenlik şirketi, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı yasa dışı ilhak etmesi sürecine dahil olunca adını dünya çapında duyurdu.
WAGNER NERELERDE FAALİYET GÖSTERDİ?
Prigojin'in önderliğindeki Wagner, Rusya'nın Afrika, Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetlerinde ön saflarda yer aldı. Mali, Madagaskar, Mozambik, Sudan, Burkina Faso, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasında etkin olduğu yerler arasında bulundu. Esed yönetimini desteklemek için Wagner, 2015'te Suriye'ye asker gönderdi. 2014'te Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'da varlık göstermeye başlamasının ardından 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Wagner paralı askerlerini, 28 Mart 2022'de Ukrayna'da konuşlandırmaya başladı.
PRİGOJİN VE ŞOYGU GERİLİMİ
Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna'daki ordunun başı Valery Gerasimov'u "beceriksizlikle" suçlamış ve Wagner birimlerine kasten yetersiz ikmal sağlandığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki gönüllü birlikleri kendileriyle sözleşme imzalamaları gerektiğini söylemesinin ardından Prigojin, bu hareketi Wagner'i kontrol etme girişimi olarak gördü. 22 Haziran 2023'te askeri isyanın ilk sinyali olarak Prigojin, Putin'i askeri kurmaylarının kandırdığını öne sürdü. Prigojin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Bahmut'ta Wagner'in kontrol sağlamasına rağmen yetersizlikleri görmezden gelmelerine tepki göstererek, "Çok büyük problemler var. Şoygu ve Gerasimov'un basit bir yaklaşımı var. İnsanlar inansın diye korkunç yalanlar uyduruyorlar. Yaptıkları şey bu." açıklamalarında bulundu.
23 HAZİRAN GERİLİMİ
Prigojin, 23 Haziran Cuma günü, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayarak karşılık vermekle tehdit etmiş ve Rus yönetimine isyan başlatmıştı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Putin de halka sesleniş konuşmasında, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eyleminin "silahlı isyan" olduğunu belirterek, "Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır." şeklinde konuştu.
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