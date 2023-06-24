Wagner krizi sonrası Zelenskiy’den açıklama: Rusya kuşatma altında

Zelenskiy, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.

Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında." ifadesini kullandı.