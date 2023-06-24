Wagner krizi sonrası Zelenskiy’den açıklama: Rusya kuşatma altında
Rusya'da bugün yaşanan krizin başrolünü oynayan Wagner paralı asker grubu ve grubun kurucusu Yevgeny Prigojin, basit bir sandviç satıcısıyken bir anda Vladimir Putin'in en yakın çevresine girdi. 'Putin'in şefi' olarak tanımlanan Prigojin, bugün Rus Ordusu'na karşı bir ayaklanma başlatmış durumda. Rusya adına Ukrayna’da savaşan Wagner paralı askerlerinin isyanının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından kuşatma altında olduğunu bildirdi.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rus propagandasının yalanları gizlemeyeceğini savundu.
Zelenskiy, "Rusya'nın zayıflığı ortada. Rusya, askerlerini ve paralı askerlerini topraklarımızda tuttuğu müddetçe daha sonra bunların hepsi kendine daha fazla kaos, acı ve sorun olarak geri dönecek. Bu da apaçık ortada. Ukrayna, Avrupa'yı Rus kötülüğünden ve kaosun yayılmasından koruyabilir. Dayanıklılığımızı, birliğimizi ve gücümüzü koruyoruz. Bütün komutanlarımız, bütün askerlerimiz ne yapacaklarını biliyorlar. Ukrayna'ya zafer!" paylaşımında bulundu.
Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından sarıldığını kaydeden Zelenskiy, "İnsanları hor gören ve yüz binlercesini savaşa gönderen (Putin), kendi silahlandırdıkları tarafından Moskova bölgesinde kuşatma altında." ifadesini kullandı.
WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI
Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.
"SALDIRI SONRASI ÇOK SAYIDA ASKERİMİZ ÖLDÜ"
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve "Saldırı sonrası çok sayıda askerimiz öldü" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in girişiminin ardından ilk açıklamasını yaptı. Yapılanları hainlik olarak nitelendirdi. Cezasının ağır olacağını söyledi.
Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in askeri ayaklanma başlatması Rusya'da adeta şok etkisi uyandırdı ve hatta sosyal medyada Rusya ordusunun şu anda bir panik halinde olduğu belirtiliyor.
SOKAKLARDA SON DURUM NE?
Fakat şunu belirtelim ki sokaklarda bu pek de hissedilmiyor her ne kadar merkez meydanlarda sokaklarda geniş güvenlik önlemlerinin alındığına dikkat çekilse de askeri zırhlı araçların sokaklarda gözükmediğine ve vatandaşların merkezi meydanlarda Kızılmeydan'da da serbestçe dolaştıklarını söyleyebiliriz.
YENİ AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
Rusya'da gergin ortam devam ederken bir taraftan da Wagner'in liderinden yeni açıklamalar geliyor. Putin'in merakla beklenen halka sesleniş konuşmasında Wagner'den hain olarak söz etmesini derin bir yanlış olarak niteleyen Prigojin bugüne kadar verilen her görevi her yerde başarı ile yaptıklarını söyledi.
Teslim ol çağrısına kesinlikle uymayacağını söyledi.
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