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Haberler Galeri Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova'yı kuşatması bekleniyor

Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova'yı kuşatması bekleniyor

Wagner nedir? Ukrayna'da ne yapıyordu? Rus ordusu ile nasıl bir ilişkisi vardı? Wagner ne zaman kuruldu? Neden başkaldırdı? Askeri gücü ne? Rusya'yı karıştıran Prigojin kim? Putin nerede hata yaptı? Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.06.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 15:11
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Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova’yı kuşatması bekleniyor

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı. Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçladı ve "Saldırı sonrası çok sayıda askerimiz öldü" ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova’yı kuşatması bekleniyor

Wagner lideri Prigojin'den Rus lideri Putin'in kendilerinin "hain" olarak nitelemesinin ardından ilk açıklama geldi.

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Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova’yı kuşatması bekleniyor

Prigojin bugüne kadar verilen her görevi her yerde yaptıklarını söyledi.

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Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova’yı kuşatması bekleniyor

Prigojin, "Biz vatanseveriz. Kimsenin Putin'in emriyle teslim olmaya niyeti yok" ifadelerini kullandı.

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Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova’yı kuşatması bekleniyor

Wagner nedir? Ukrayna'da ne yapıyordu? Rus ordusu ile nasıl bir ilişkisi vardı? Wagner ne zaman kuruldu? Neden başkaldırdı? Askeri gücü ne? Rusya'yı karıştıran Prigojin kim? Putin nerede hata yaptı? Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;