Wagner nedir? Ne zaman ve nasıl kuruldu? Putin nerede hata yaptı? Çarpıcı sözler: Moskova'yı kuşatması bekleniyor

Wagner nedir? Ukrayna'da ne yapıyordu? Rus ordusu ile nasıl bir ilişkisi vardı? Wagner ne zaman kuruldu? Neden başkaldırdı? Askeri gücü ne? Rusya'yı karıştıran Prigojin kim? Putin nerede hata yaptı? Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.