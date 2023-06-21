Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim'den çaresizlik sözleri: Erdoğan bizi vuruyor
14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy dilenen ABD ve Avrupa güdümlü PKK-YPG elebaşı Salih Müslim terör örgütünün yaşadığı çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin gururu MİT ve TSK'nın operasyonları nedeniyle iyice köşeye sıkışan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor. Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye kararlı adımlarla teröre nefes aldırmıyor.
MİT ve TSK, Avrupa ve Batı'nın kuklası terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Neredeyse her gün TSK ve MİT iş birliği ile eli kanlı kalleş örgüt PKK'nın tepe kadrosuna ağır kayıplar verdiriyor.
SALİH MÜSLİM'DEN ÇARESİZLİK SÖZLERİ
PKK'nın Suriye kolu YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.
SALİH MÜSLİM: ERDOĞAN BİZİ VURUYOR
Saklandığı karanlık ininden konuşan Müslim, Başkan Erdoğan'ı kastederek "Fırsat buldukça bizi vuruyor." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın kazandığı seçimi 'Seçimsi' diyerek küçümsemeye çalışan alçak terörist Salih Müslim "Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor." dedi.
DAHA ÖNCE DE İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU
Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu.
Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.
KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENMİŞTİ
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istemişti.
14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." demişti.
Müslim ayrıca Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Orta Doğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söylemişti.
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