Terör örgütü PKK elebaşı Salih Müslim’den çaresizlik sözleri: Erdoğan bizi vuruyor

Başkan Erdoğan'ın kazandığı seçimi 'Seçimsi' diyerek küçümsemeye çalışan alçak terörist Salih Müslim "Hiçbir şey 8 senedir durmadı. Fırsat buldukça saldırılarına devam ediyor. Kendi konumunu güçlendirdikten sonra seçimsi şeyden sonra her tarafa saldırıyor." dedi.

DAHA ÖNCE DE İTİRAFLARDA BULUNMUŞTU



Müslim seçimlerin ardından yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte daha önce de itiraflarda bulunmuştu.

Savaş uçakları ile vurulduklarını söyleyen Müslim, "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." demişti.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY DİLENMİŞTİ



PKK/PYD elebaşı Salih Müslim Kılıçdaroğlu için oy istemişti.

14 Mayıs'ın bir fırsat olduğunu öne süren Salih Müslim Başkan Erdoğan'ı da hedef alarak, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor." demişti.

Müslim ayrıca Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybetmesiyle Orta Doğu'da denklemin kendileri lehine değişeceğini söylemişti.