7'li koalisyona son destek PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı 14 Mayıs'a "fırsat" dedi
Son dakika haberi | HDP destekli 6'lı koalisyon masası tarafından ortak aday olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü elebaşılarından peş peşe destek mesajları geliyor. Bu mesajların son örneği PKK/PYD elebaşısı Salih Müslim oldu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin bir fırsat olduğunu ifade eden terörist elebaşı, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP ortaklığındaki 7'li koalisyona, her gün terör örgütü elebaşılarından destek açıklaması geliyor. Duran Kalkan, Bese Hozat, Sabri Ok, Mustafa Karasu ve Mihraç Ural gibi terör örgütü elebaşılarının destek açıklamalarından sonra bir destek de PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin elebaşısı Salih Müslim'den geldi.
SON DESTEK PKK/PYD ELEBAŞI SALİH MÜSLİM'DEN
6+1'li koalisyon son destek PKK'nın Suriye'de yuvalanan kanadı PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi.
14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı.
Terör elebaşı, "14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak seçimler çok önemlidir. Türkiye'deki faşist iktidar rejimi ömrü boyunca, özellikle de 2015'ten sonra Kürdistan ve Türkiye üzerinden yürüttüğü savaşlarda Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomasi vb. her açıdan iflas durumuna soktu." dedi.
"14 MAYIS BİR FIRSATTIR"
Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 6+1'li koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.
Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan kanlı katil 2015'de PKK'nın yaptığı sokak eylemlerini de Türkiye'ye yıkmaya çalıştı.
Müslim terör propagandasını şu sözlerle sürdürdü: "Erdoğan gibi bir diktatör, demokratik bir seçime izin verecek mi ya da koltuğunu bırakacak mı? 2015'te nasıl seçimleri iptal edip Türkiye'yi cehenneme çevirdiyse bunu yeniden yapma ihtimali de var. Demokratik olarak seçim sonucu iktidarını bırakması zor görülüyor. Elinden ne gelirse yapar. Ne kötülük gelirse yapar. İç savaş çıkarma ihtimali bile var. Var olan tehditler de göz önünde. Hassas bir süreç. Nasıl bir seçim olacağını biz de bilmiyoruz. Bu seçim her yönüyle Türkiye'nin kaderini değiştirecektir."
Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren terörist seçimlerin önemli olduğunun üstünde durarak "Ya Türkiye'de sorunlar demokratik bir şekilde çözülecek ya da faşizmin ve sultancı sistemin altında kalacaktır. Bu iktidarın hedefinde sadece Kürtler ve Türkiye halkları yok, dünyadaki herkes duyarlı olmalıdır. Bu faşist iktidarın sağı solu belli değil. Her yeri karıştırabilir, birçok şeyi bozabilir. Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır." dedi.
OPERASYON KORKUSU SARDI
Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması halinde Suriye'de terör örgütü PKK'ya yapılacak operasyonlardan korktuğunu belli eden PKK'lı Salih Müslim, "Bu seçimler Rojava için de çok önemli. Eğer bu faşist iktidar seçimleri kazanırsa Rojava'ya dönük işgal planlarını tamamlamak ister. Hedefleri Suriye'nin tamamını işgal etmek. Seçimlerin Rojava ve Suriye sorunuyla doğrudan etkisi var." dedi.
Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK'nın yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek güvenli bölgeyi oluşturmasını işgal olarak görek terörist Müslim "Eğer bu iktidar kalırsa bunu yürütür. Zaten planı da budur. Bundan dolayı bize doğrudan etkisi var." dedi.
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