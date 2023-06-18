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PKK'lı teröristleri Mehmetçik korkusu sardı! Salih Müslim çaresizliklerini böyle anlattı: Hava sahası da açmışlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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PKK’lı teröristleri Mehmetçik korkusu sardı! Salih Müslim çaresizliklerini böyle anlattı: Hava sahası da açmışlar

28 Mayıs seçimlerinde destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde hezimet yaşaması ardından HDPKK'yı endişe sardı. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim yaptığı açıklamada terör örgütünün düştüğü çaresizliği "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oy oranıyla büyük hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'de de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

MEHMETÇİK KORKULU RÜYALARI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Diğer yandan Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken TSK, bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR İTİRAZ YOK

Müslim, Türkiye'nin terör örgütüne yönelik müdahalelerine karşı bölgedeki diğer devletlerin itiraz edemediğini söyledi.

"Türk devletinin bölgeye dönük yoğun saldırılarına karşı kimsenin ses çıkarmaması çok dikkat çekici" diyen Müslim, "9 Suriye rejim askeri öldürülmüş, kimse tık diyemiyor. Hatta Suriye rejimi taziye mesajı bile yayınlamıyor" şeklinde konuştu.

"ARTIK SADECE DRONLAR İLE DEĞİL SAVAŞ UÇAKLARI İLE DE VURUYORLAR"

Seçimler sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta operasyonlarıyla ve Mehmetçik'in göz açtırmamasıyla büyük bir sıkıntıya giren terör örgütünde ciddi bir moral bozukluğu olduğu da ortaya çıktı.

Rusya'nın Suriye'de Türkiye'nin savaş uçaklarıyla da operasyon yapmasına izin verdiğini ifade eden Müslim yaşadığı hayal kırıklığını "Yalnız dronlar değil savaş uçakları için de hava sahasını açmışlar. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye'ye muhtaç. Ukrayna ile savaş, Batı'nın bundan dolayı yıllardır uyguladığı yaptırımlar, ambargolar nedeniyle Rusya Türkiye'ye muhtaç." sözleriyle aktardı.

PKK'NIN GÖZÜ ASTANA ZİRVESİ'NDE

21 Haziran'da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan yardımcılarının katılımıyla düzenlenecek Astana zirvesini işaret eden Müslim "Toplantıda neler kararlaştıracaklar bilmiyoruz ama bir bakıma susmuşlar. Bu yoğunluktaki operasyonlara hiçbir ses çıkmaması gerçekten dikkat çekici." dedi.

"ERDOĞAN'DAN KURTULURSAK İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Teröristbaşı Müslim seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda, "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum." demişti.

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