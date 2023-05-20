PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek! Başkan Erdoğan’ı hedef alan söylemler

TERÖRİST ELEBAŞI MÜSLİM: ERDOĞAN'DAN İNTİKAM ALACAĞIZ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulundu.

Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.

HAMZA DAĞ: 28 MAYIS KILIÇDAROĞLU'NUN UMUTLARININ TÜKENDİĞİ GÜN OLACAK



Bu açıklamaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dağ paylaşımında, ''28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve "Askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak. 28 Mayıs'ta sandığa Türkiye'nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz.'' ifadelerini kullandı