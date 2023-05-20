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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek! Başkan Erdoğan'ı hedef alan söylemler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek! Başkan Erdoğan’ı hedef alan söylemler

Hemen her gün bir PKK elebaşısı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunuyor. Kandil, 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ikinci tur oy söylemlerine şimdiden başladı. Kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde yöneticisi Remzi Kartal, verdiği son röportajda Kılıçdaroğlu'na, “Erdoğan’ın devirmek için herkes seferler olmalıdır. Ülkede ve Avrupa’da herkes sandığa gitmelidir” diyerek destek çağrısında bulunmuştu. Şimdi ise topa PKK/PYD elebaşı Salih Müslim girdi. Terörist Müslim’in Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözleri 7’li koalisyon ve Kandil hattındaki ittifakın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine temellendirdiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Terörist elebaşı Müslim, "İntikam alacağız" söylemlerinde bulundu...

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona desek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal'ın ardından şimdi de Salih Müslim Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu.

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

KANDİL'İN 7'LİYE VERDİĞİ DESTEK!

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.

"KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"

Kandil'den de destek gecikmedi. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi.

Yerel özerklik talepleri yüksek perdeden dillendiren bölücüler, "Anayasayı silme değiştireceğiz, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın merkezi yapacağız" söylemlerini dolaşıma soktu.

HDP'li Ahmet Türk de "Kılıçdaroğlu verdiği sözleri tutmazsa hesabını sorarız" diyerek CHP'yi açık açık uyardı.

"DEVİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM"

Öte yandan seçimin ikinci tura kalmasının akabinde HDP ve Kandil ilk turda olduğu gibi ikinci turda da Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı.

Geride bıraktığımız gün kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Remzi Kartal, verdiği son röportajında "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır" diyen Kartal şunları söyledi:

"Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için, hem ülkede Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir." Dedi.

TERÖRİST ELEBAŞI MÜSLİM: ERDOĞAN'DAN İNTİKAM ALACAĞIZ

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK/PYD elebaşı Salih Müslim saklandığı inden "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin" çağrısında bulundu.

Müslim, seçimleri bir fırsat olarak gördüklerini dile getirerek, "2016'dan beri Türk ordusu sahada Afrin'de her yerde yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir bu sandıkta. Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" açıklamasını yaptı.

HAMZA DAĞ: 28 MAYIS KILIÇDAROĞLU'NUN UMUTLARININ TÜKENDİĞİ GÜN OLACAK

Bu açıklamaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dağ paylaşımında, ''28 Mayıs, PYD terör örgütünün ve "Askerlerimizi Suriye'den çekeceğiz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarının tükendiği gün olacak. 28 Mayıs'ta sandığa Türkiye'nin kazanımlarını garanti altına almaya ve sınırlarımızda gösterilen iradenin korunması için gideceğiz.'' ifadelerini kullandı

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PKK elebaşından Kılıçdaroğlu’na destek! PKK ELEBAŞINDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK!
PKK elebaşından Kılıçdaroğlu’na destek!

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