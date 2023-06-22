Dev Afrika salyangozları istila etti! Bazı mahalleler karantinaya alındı

DEV AFRİKA SALYANGOZU

"Dünyadaki en istilacı 100 türden birisi olan" dev Afrika salyangozu, haşere sorunlarının en büyük nedeni olarak kabul ediliyor ve tarımsal ürünlere, bitkilere ciddi zarar veriyor. Dev Afrika salyangozları, en az 500 farklı bitki türü ile beslenmelerinin yanı sıra sıva, plastik geri dönüşüm kutuları ve hatta tabelaları parçalayabiliyor.