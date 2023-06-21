Türkiye ve Azerbaycan'dan askeri helikopterlerle ortak tatbikat
Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan hava kuvvetlerine ait helikopterlerle ortak tatbikat başlatıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alpan 2023" ismi verilen tatbikatta havalanan helikopterler temsili düşmanın hava savunma, komuta ve toplanma mıntıkalarını uzak ve yakın mesafeden ateş açarak imha etti.
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