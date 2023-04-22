Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı! Elebaşı Salih Müslim'den itiraflar: Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor
Türkiye her geçen gün seçimlere bir adım daha yaklaşırken PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun selam çaktığı Kandil'den üst üste destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Diğer yandan Bay Kemal'in oy için birlikte yol yürüdüğü PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim çarpıcı itiraflar geldi. Müslim "SİHA'lar hep üzerimizde dolaşıyor" derken "Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye yaptığı ziyaret sonrası Kandil'e selamlar çakarken PKK'dan da Bay Kemal'e destek açıklamaları üst üste geldi.
HDP'Lİ SAKIK'TAN BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK VAADİ
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.
PKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: HDP'NİN TUTUMU DEĞERLİ
Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
"100 YILLIK CUMHURİYET'İ YIKACAĞIZ"
PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"
CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim de yayınladığı son videoda, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.
"SİHA'LAR HEP ÜSTÜMÜZDE"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor." itirafında bulundu.
"ERDOĞAN'IN GİDİŞİYLE ORTADOĞU'DA DENGELER DEĞİŞECEK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' iddia eden Müslim, "Birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi.
"KURTULURSAK İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"
Terörist başı sözlerinin devamında, "Bir an önce faşizmden kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum." diye konuştu.
"ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN ÇOĞU ÖLDÜ"
10 milyonluk kırmızı listede aranan Salih Müslim, geçtiğimiz yıl da hava harekatlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü söylemişti. Örgütün SİHA, İHA ve Drone'lara karşı yalnız bırakıldığını söyleyen Salih Müslim, "Ne ABD, ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" demişti.
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