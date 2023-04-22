Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı! Elebaşı Salih Müslim’den itiraflar: Erdoğan’dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor

"PKK İLE MÜZAKERE EDECEĞİZ"

CHP'nin PKK ve HDP'ye verdiği sözler ve PKK'dan gelen bu açıklamalar ortadayken, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ile müzakere edeceklerini söyleyerek "PKK'ya silah bıraktıracağız, müzakere edeceğiz, parlamentoda bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim de yayınladığı son videoda, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı.

"SİHA'LAR HEP ÜSTÜMÜZDE"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarına vurgu yapan teröristbaşı, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor." itirafında bulundu.