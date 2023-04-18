18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Sözünde durmayan İsveç yine teröristlere kucak açtı! Göteborg'da devlet kurumlarına PKK paçavrası astılar

Sözünde durmayan İsveç yine teröristlere kucak açtı! Göteborg'da devlet kurumlarına PKK paçavrası astılar

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
ABONE OL
Sözünde durmayan İsveç yine teröristlere kucak açtı! Göteborg’da devlet kurumlarına PKK paçavrası astılar

NATO'ya üyesi olmak için Türkiye'nin şart koştuğu terörle mücadele maddesine uyacağını belirten İsveç, PKK'ya kucak açmaktan vazgeçemiyor. PKK seviciliğinin üst seviyede olduğu ülkede yeni bir skandala imza atıldı. Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK'nın paçavrası astılar.

NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç, hiçbir somut adım atmadan hergün yeni bir skandalla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak İsveç'in Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK'nın paçavraları asıldı.

Olay sonrası sosyal medyadan pek çok tepki gelirken, İsveç'in verilen sözleri tutmaması ülkeyi bir kez daha NATO'nun dışında bıraktı.

Teröre kucak açmakla yetinmeyen İsveç, İslam düşmanlarına da ses çıkarmayarak Kur'an-ı Kerim yakılmasına göz yummuştu. İsveç'in bu hamlesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sert bir dille NATO kapılarının kapandığını belirtmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde tüm şartları yerine getiren Finlandiya, resmen NATO üyesi oldu. Finlandiya'nın bu hamlesi sonrası İsveç hükümetine yönelik eleştiriler artmaya başladı.

İsveç’in ’iade yalanı’ ortaya çıktı! İSVEÇ'İN 'İADE YALANI' ORTAYA ÇIKTI!
İsveç’te NATO öfkesi! Kristersson’u topa tuttular İSVEÇ'TE NATO ÖFKESİ! KRİSTERSSON'U TOPA TUTTULAR
İsveç’e NATO yolunda bir darbe daha! İSVEÇ'E NATO YOLUNDA BİR DARBE DAHA!
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünyada gündem oldu BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYADA GÜNDEM OLDU
Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular KUR'AN-I KERİM YAKMA EYLEMİNİ BÖYLE SAVUNDULAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA