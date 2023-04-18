Sözünde durmayan İsveç yine teröristlere kucak açtı! Göteborg'da devlet kurumlarına PKK paçavrası astılar
NATO'ya üyesi olmak için Türkiye'nin şart koştuğu terörle mücadele maddesine uyacağını belirten İsveç, PKK'ya kucak açmaktan vazgeçemiyor. PKK seviciliğinin üst seviyede olduğu ülkede yeni bir skandala imza atıldı. Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK'nın paçavrası astılar.
NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç, hiçbir somut adım atmadan hergün yeni bir skandalla gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak İsveç'in Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK'nın paçavraları asıldı.
Olay sonrası sosyal medyadan pek çok tepki gelirken, İsveç'in verilen sözleri tutmaması ülkeyi bir kez daha NATO'nun dışında bıraktı.
Teröre kucak açmakla yetinmeyen İsveç, İslam düşmanlarına da ses çıkarmayarak Kur'an-ı Kerim yakılmasına göz yummuştu. İsveç'in bu hamlesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sert bir dille NATO kapılarının kapandığını belirtmişti.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde tüm şartları yerine getiren Finlandiya, resmen NATO üyesi oldu. Finlandiya'nın bu hamlesi sonrası İsveç hükümetine yönelik eleştiriler artmaya başladı.
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