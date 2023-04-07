İsveç’in ’iade yalanı’ ortaya çıktı! Türkiye’nin taleplerini nasıl reddettikleri ifşa oldu

İSVEÇ KAPI DIŞI KALDI

Brüksel'deki NATO karargahında yapılan törende Finlandiya NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılan Finlandiya'nın kabulüne rağmen, terör örgütlerine adeta ev sahipliği yapan İsveç bir kez daha kapının dışında kaldı.

Finlandiya'nın üyeliği, terör örgütlerine yönelik desteğine son vermekte başarısız olan bu nedenle de Türkiye'den ret alan İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi.