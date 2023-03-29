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Haberler Galeri İsveç'e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye'ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan'dan ret kararı

İsveç'e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye'ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan'dan ret kararı

NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmazken Türkiye onay sürecine ret verdi. NATO'ya girmek için bekleyen İsveç'e Türkiye'nin ardından bir darbe de Macaristan'dan geldi. Macaristan'ın bu hamlesi sonrası İsveç gazetesi Aftonbladet ise bu ertelemenin ardında yatan 3 nedenden 2'sinin Türkiye ile alakalı olduğu yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:03
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İsveç’e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye’ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan’dan ret kararı

İsveç'in tartışmalı olan NATO üyeliği son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul ediyor. Türkiye'nin yanı sıra İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Macaristan'da da İsveç'in hoşuna gitmeyecek bir karar çıktı.

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İsveç’e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye’ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan’dan ret kararı

Macaristan'da Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının gecikebileceğini ifade etti.

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İsveç’e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye’ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan’dan ret kararı

Sözcü, gerekçe olarak Başbakan Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle onayı ertelediğini ifade etti.

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İsveç’e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye’ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan’dan ret kararı

Kovacs ayrıca bu durumun düzeltilmesi için her iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

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İsveç’e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye’ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan’dan ret kararı

Tıpkı Türkiye gibi Macaristan da İsveç'in tersi olarak Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay veriyor.