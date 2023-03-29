İsveç'e NATO yolunda bir darbe daha! Türkiye'ye yapılan saygısızlık sonrası Macaristan'dan ret kararı

NATO'ya girmek için Türkiye'nin koyduğu "terörle mücadele" şartına uyacağını beyan eden İsveç, sözünde durmazken Türkiye onay sürecine ret verdi. NATO'ya girmek için bekleyen İsveç'e Türkiye'nin ardından bir darbe de Macaristan'dan geldi. Macaristan'ın bu hamlesi sonrası İsveç gazetesi Aftonbladet ise bu ertelemenin ardında yatan 3 nedenden 2'sinin Türkiye ile alakalı olduğu yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.03.2023 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 15:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL