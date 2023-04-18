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Son dakika | Sudan'da iç savaş! Beklenen açıklama geldi: 24 saatlik ateşkes sağlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Son dakika | Sudan’da iç savaş! Beklenen açıklama geldi: 24 saatlik ateşkes sağlandı

Son dakika haberi...Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.

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