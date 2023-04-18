Turist ve turizmcilere tadilat eziyeti! 6 aydır bitmeyen çalışması vatandaşı bezdirdi
Türkiye'nin önemli turizm merkezi Marmaris'te belediyenin aylardır bitmeyen tadilatı turist ve turizmcileri bezdirdi. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı ve bölgedeki esnafın isyan ettiğini anlattı.
Üstelik alınan bilgiye göre kış boyunca çalışmalar birkaç ay boyunca durduruldu hiçbir çalışma yapılmadı. Teknelerin yanaşabilmesi için yapılan ve 6 aydır bitmeyen çalışma özellikle esnafı isyan noktasına getirdi.
Vural Efecik'in bölgeden aktardıkları:
"Sezon öncesi Türkiye'nin önemli turizm merkezi Marmaris şantiyeye dönmüş durumda. Dünyaya açılan pencere olarak tabir edilen ünlü yat limanında tadilat sürüyor. İngiliz turistler şu anda Marmaris'teler bunun yanında Arap turistler Ramazan Bayramı'nda bölgede olacak. Yerli turistler de bölgeye akın edecek. Yüzde 80'in üzerinde bir yoğunluk bekleniyor.
Yat limanı 6 aydan beri bitmeyen inşaatla karşı karşıya. Burası öğle saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin en çok gezdiği noktalardan biri. Belediye 6 ay önce burada çalışma başlattı ancak nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen tadilatın hala bitmediğini görüyoruz.
Hem çarşı esnafı hem liman esnafı hem de tekne esnafı bu duruma oldukça tepkili. Teknelere gitmek için ilkel koşullarda yöntemler deniyor. Paletleri yola koyarak geçiş sağlıyorlar. Müşterileri tekneye almak için zorluk yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde burada bir turist ayağı kırıldı.
Şu anda bölgede dünyanın en büyük yatı bulunuyor ama yat limanı hala bitmeyen bir çileye mahkum edilmiş durumda. Dünyaya açılan pencere şantiye halinde. Belediye hala buradaki işleri bitirebilmiş değil. Esnaflar bir an önce tadilatın bitmesini istiyor. Rezervasyonlarda patlamanın yaşandığı zamanda esnaf tadilat bitsin istiyor."
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