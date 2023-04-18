Turist ve turizmcilere tadilat eziyeti! 6 aydır bitmeyen çalışması vatandaşı bezdirdi

Hem çarşı esnafı hem liman esnafı hem de tekne esnafı bu duruma oldukça tepkili. Teknelere gitmek için ilkel koşullarda yöntemler deniyor. Paletleri yola koyarak geçiş sağlıyorlar. Müşterileri tekneye almak için zorluk yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde burada bir turist ayağı kırıldı.